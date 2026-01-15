Estreno de cine
‘Si pudiera, te daría una patada’: la maternidad es una carrera hacia el precipicio
La directora Mary Bronstein mantiene al espectador atrapado en la tensión de 'Si pudiera, te daría una patada', un filme que retrata el colapso de una mujer ante la maternidad y la adultez
La hora de Rose Byrne, la eterna secundaria que acaba de ganar un Globo de Oro
‘Si pudiera, te daría una patada’
Puntuación: 4
Directora: Mary Bronstein
Reparto: Rose Byrne, Delaney Quinn, ASAP Rocky, Conan O’Brien
Año: 2025
Estreno: 16 de enero de 2026
Un tren desbocado, un ataque de pánico sostenido, una bola de nieve en descenso. Algo parecido a todo eso es ‘Si pudiera, te daría una patada’. Arranca en estado de tensión máxima pero no deja de aumentarla, y la directora Mary Bronstein nos mantiene atrapados en su interior hasta que, por piedad o porque la película debe terminar, decide dejarnos tomar aire. Por varios motivos -una hija enferma, un marido ausente, un boquete en el techo de casa- su protagonista se dirige al borde del colapso, y la cámara permanece no solo centrada en ella -excluyendo todo lo demás- sino directamente pegada como un percebe a su rostro, para colarse en su psique y quizá también para provocarla.
Es una mujer extremadamente volátil y proclive a conductas cuestionables, y Bronstein rehúsa justificarla o disculparla. Entretanto, exhibe un control narrativo asombroso mientras, irónicamente, retrata el descontrol que su heroína sufre, ejecutando continuos cambios de tono cuya precisión milimétrica, eso sí, le debe mucho al genio de la actriz Rose Byrne y su capacidad abrumadora para aportar a cada momento justo lo que exige. Por eso, hay escenas que nos fuerzan a decidir con rapidez entre reír, llorar o chillar de exasperación aunque, en todo caso, impera la oscuridad. Esta, al fin y al cabo, es una película que considera la maternidad y la adultez misma como algo increíblemente extenuante e ingrato, una misión imposible que no hay opción de abortar.
