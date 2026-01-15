Primeras imágenes de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva 'Tomb Raider'

Prime Video ha presentado un primer adelanto de la próxima serie de acción real "Tomb Raider", protagonizada por Sophie Turner como la heroína de videojuegos Lara Croft, interpretada en entregas anteriores por Angelina Jolie y Alicia Vikander.

La serie, actualmente en producción, es una adaptación de la clásica franquicia de videojuegos y recibió luz verde en Prime Video en mayo de 2024. La participación de Turner se anunció por primera vez en noviembre de ese año.

La estrella de 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos', en español) Sophie Turner interpretará a Lara Croft, personaje principal de la franquicia de videojuegos Tomb Raider que saltará por primera vez a la pequeña pantalla en forma de serie. / EPC

Turner se pondrá en la piel de uno de los personaje de ficción más conocidos: una arqueóloga inglesa inteligente y atlética que se aventura en tumbas antiguas y ruinas peligrosas en todo el mundo.

"Estoy encantadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo. Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina (Jolie) y Alicia (Vikander) con sus impresionantes actuaciones", dijo Turner en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter.

La actriz británica, de 29 años, volvió a la pequeña pantalla el pasado octubre con el drama 'Joan', en la que se metió en la piel de Joan Hannington, quien en los años ochenta del siglo XX se ganó el apodo de 'La Madrina' del robo de diamantes.

Turner también tiene en puerta el estreno de 'The Dreadful', una película con tintes góticos, dirigida por la cineasta iraní-estadounidense Natasha Kermani ('Imitation Girl') y ambientada en el conflicto británico de mediados del siglo XV conocido como la Guerra de las Dos Rosas, en la que comparte créditos con Kit Harington, su compañero de reparto de 'Game of Thrones'.