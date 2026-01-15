Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal presentarán la gala de los Premios Gaudí

Cinco mujeres (cuatro actrices y una compositora y cantante) presentarán los Premios Gaudí este año: Nora Navas, Laura Weissmahr, Maria Arnal, Maria Molins y Carla Quílez. Las cinco serán las conductoras de la decimoctava ceremonia de entrega de los galardones de la Academia, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. La gala, que podrá seguirse en directo por 3Cat desde las 21.30h, estará estructurada en cinco bloques, uno para cada una de las presentadoras, ha informado la Acadèmia en un comunicado.

La gala estará dirigida por Ainhoa Casado y producida por TheCreative y la Academia del Cine Catalán y es un "homenaje a la diversidad de almas que conforman el cine".

Nora Navas, una de las actrices imprescindibles de nuestro cine y nominada en esta edición por su papel protagonista en 'Mi amiga Eva', subirá al escenario del Liceu para introducir una gala que quiere celebrar la mayoría de edad de los galardones. Con 'Pa negre' recogería en 2010 su primer Gaudí, un reconocimiento que repetiría por su papel en 'Todos queremos lo mejor para ella' (2014).

También la actriz María Molins ha desarrollado una carrera extensa en cine, teatro y televisión, y recogió al Gaudí a la mejor actriz protagonista por su papel en 'El bosc' (2012). Las acompañarán en la conducción de la ceremonia Laura Weissmahr y Carla Quílez, dos de las actrices más reconocidas de su generación y ganadoras del Premio Gaudí a la mejor intérprete revelación: Weissmahr por 'Salve Maria' (2024) y Quílez por su papel en 'La maternal' (2022).

También la cantante y compositora Maria Arnal, que ha tenido un papel destacado en el ámbito cinematográfico gracias a la composición e interpretación de la banda sonora de varias películas, ganó en la pasada edición el Gaudí a la mejor música original por la película 'Polvo serán'.

Ainhoa Casado asume la dirección de la gala por tercera vez, después de haber estado al frente de las ceremonias de 2015 y 2016. Directora y productora ejecutiva con una dilatada experiencia en formatos de entretenimiento, ha liderado grandes éxitos televisivos como 'Operación Triunfo'. En esta edición de los Gaudí, dirige la ceremonia con Eva Perales, como subdirectora, y Pep Blay, guionista.