Morti: "He intentado siempre alejarme de la industria y de la ‘no música’, pero a veces el peaje es muy alto"

Se dio a conocer en los 90 al frente de El Fantástico Hombre Bala y luego le hemos visto enrolándose en el supergrupo Bushido (con Bunbury, Shuarma y Carlos Ann), aliándose con miembros de Sôber en Skizoo, dando forma a ExMundus e InMune y emprendiendo una carrera en solitario a su nombre. Él es Morti, un creador propenso al cambio que ahora, por primera vez, mira hacia atrás en una gira, ‘Intemporal bifronte’, con parada este viernes en La Nau (concierto que abrirán House of Dawn y Exiler).

El ’tour’ apunta “al pasado y al futuro desde el aquí y ahora”, precisa él, y por eso se ve representado por una figura de dos caras, la divinidad romana Jano Bifronte. “Es un recorrido emocional a través de las canciones más significativas de todos los proyectos de los que he formado parte. Hay un hándicap, porque se trata de lograr una coherencia sonora con canciones de épocas y sonoridades diversas”, explica el cantante y compositor barcelonés. No habrá canciones nuevas, aunque tiene un álbum ya grabado que prevé publicar después de la gira.

Controlando la energía

Morti, que es licenciado en Filosofía, ha quemado etapas no solo artísticas sino de gestión profesional: se ha autoeditado, ha trabajado con sellos independientes y con multinacionales. Ahí estuvo la experiencia iniciática con El Fantástico Hombre Bala, fichaje de EMI que dejó cuatro álbumes algo huérfanos de espacio en el mercado. “Nos quisieron asociar con el grunge para que fuéramos un equivalente en España de las bandas de Seattle, cuando éramos más bien un grupo de ‘crossover’ con muchas influencias”, recuerda. Ahora se siente lejos de su propio personaje en aquel tiempo. “Cuando salía a escena, era una especie de volcán, con una energía desmedida, y con el tiempo vas controlando más ese caudal”.

Morti, este miércoles 14 de enero en Barcelona. / Sandra Román

La alianza de Bushido condujo a un único álbum (en 2004) con aspecto de pequeño milagro. “Fue una aventura muy bonita, con cuatro cabezas pensantes y escribientes, y salió un disco que conserva una frescura muy especial”, considera. Por desgracia, no llegó a presentarse en directo. “Estuvimos a punto de hacer una gira, pero no pudo ser por factores externos”, desliza. Los cuatro se vieron las caras informalmente el pasado octubre en el camerino de Bunbury tras su concierto en el Palau Sant Jordi. “No habíamos coincidido desde la grabación del disco. Fue una coincidencia muy curiosa. Un encuentro histórico”.

Sonidos cambiantes

En los conciertos de esta gira habrá una presencia especial del primer álbum de Skizoo, que ha cumplido 20 años. “Yo no venía de la escena metal y para mí fue un reto hacerlo”, estima. Canciones como ‘No todo está perdido’ y ‘Renuncia al sol’ presentan números millonarios en las plataformas. Pero Morti no siente que ningún sello sonoro le defina al cien por cien. “En mi proyecto en solitario estoy más cerca del pop y lo alternativo que del metal. Con el tiempo se ha ido aceptando mi versatilidad, no estar asociado a una escena ni a un sonido en concreto”.

Ese trazo de su carrera, y el haber formado parte de distintas y sucesivas bandas, ¿puede haber despistado un poco al público? “Puede ser. Pero es enriquecedor estar en distintos proyectos y desarrollar otras facetas de ti mismo”, cavila Morti, que pone como ejemplo a Maynard James Keenan, el cantante de Tool, comprometido también con A Perfect Circle y Puscifer. “Un artista muy prolífico”, observa. “En este país no se hace mucho, pero fuera es más corriente que el público no se identifique con un único registro de un músico y que este pueda llevar a cabo otras aventuras”.

Uno de los discos de Skizoo se titulaba ‘Incerteza’ (2007), y otro de InMune, ‘Incertidumbre’ (2015), anticipándose a las sensaciones que hoy percibimos. “Estamos metidos en una fugacidad inquietante. Todo dura... nada”, hace notar, inquieto ante los cambios que afectan a la profesión musical. “Hay un cambio de reglas en la ‘no música’, en el negocio musical. Yo he intentado siempre alejarme lo más posible de la industria y de esa ‘no música’, pero a veces el peaje es muy alto. Prince ya pasó por eso”, explica Morti, que ve “mucho poso de esas inquietudes” en sus canciones, que escribe con fines “casi terapéuticos”, asegura. “Las hago para salvarme a mí mismo”.