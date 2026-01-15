Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pinturas de Sijena

El MNAC envía a la juez documentación para el traslado de las pinturas profanas de Sijena

El museo ha incluido una partida de 81.000 euros en el presupuesto de 2026 para los trabajos de traslado de las pinturas

Pepe Serra, director del MNAC: "¿Cortar las pinturas de Sijena en 72 trozos? A ver quién se responsabiliza de algo así"

Detalle de la sala en la que se exhiben las pinturas profanas el pasado verano, durante una visita de los técnicos aragoneses el museo

Detalle de la sala en la que se exhiben las pinturas profanas el pasado verano, durante una visita de los técnicos aragoneses el museo / EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha trasladado al juzgado de Huesca el pliego de condiciones para un futuro traslado de las denominadas pinturas profanas del Monasterio de Santa Maria de Sijena (Huesca), y ha reiterado que sus características son técnicamente diferentes a los murales, ha podido saber Europa Press.

Según ha publicado este jueves 'El País', el MNAC ha incluido una partida de 81.000 euros en el presupuesto de 2026 para los trabajos de traslado de las pinturas profanas, para lo que prevé sacar a concurso la licitación. El museo barcelonés ha querido matizar que la partida es en previsión por si el traslado se tiene que realizar este año, pero que todavía no se ha licitado.

Fuentes del MNAC han asegurado que el museo ya aportó en septiembre borradores de los documentos para la licitación que Aragón debía revisar y completar, dado que desconocía el destino y el método de instalación final de las pinturas, así como las condiciones de conservación. Así lo explicaba el director del museo, Pepe Serra, en una entrevista con EL PERIÓDICO: "Con las pinturas profanas, que son unas que casi no se quemaron y son muy fáciles de mover, ya hemos hecho los pliegos y los hemos enviado a Aragón para que los acaben ellos, porque la empresa que se presente ha de saber dónde irán". La juez volvió a requerir en diciembre la documentación y el museo ha vuelto a enviar el pliego de condiciones para dar cumplimiento a la petición.

Las pinturas profanas son un conjunto de pintura mural trasladado a tela formado por ocho plafones que, a manera de friso continuo, decoraba la parte superior de los muros de una sala rectangular situada entre la iglesia y el claustra y están en depósito de la comunidad de religiosas sanjuanistas.

TEMAS

