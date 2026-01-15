Música
Melendi agota entradas para el Palau Sant Jordi y anuncia una segunda fecha en Barcelona
El artista asturiano Melendi ha vendido todas las entradas para su concierto del 1 de noviembre en el Palau Sant Jordi, motivo por el que ha anunciado una nueva fecha el 2 de noviembre en el mismo recinto, ha informado la promotora The Project.
Este nuevo concierto forma parte del 'Pop Rock Tour', la gira con la que Melendi presentará en directo su próximo trabajo de estudio, 'Pop Rock'.
En este nuevo disco, el músico asturiano apuesta por la esencia del directo, canciones inmediatas, melodías reconocibles y estribillos pensados para ser coreados por el público.
Con cerca de 100.000 entradas ya vendidas en el conjunto de la gira, 'Pop Rock' marca una nueva etapa en la carrera del artista, reafirmando su identidad tras más de dos décadas sobre los escenarios y manteniendo intacta su capacidad de conectar con varias generaciones.
Barcelona vivirá así dos noches únicas con uno de los artistas más queridos del panorama musical estatal, en un directo que combinará nuevos temas con los grandes himnos de siempre.
