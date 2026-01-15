Magüi Mira: "Urge reordenar la Academia y saber qué sentido tiene"

Magüi Mira, nueva presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, considera necesaria una renovación profunda en la institución. Enfatiza la transparencia administrativa mediante auditorías anuales y la implementación de un código de buenas prácticas para combatir el acoso y la falta de ética. En los próximos cuatro años tratará de descentralizar la organización para integrar con fuerza el talento de las comunidades autónomas, devolviendo el protagonismo a las regiones tradicionalmente relegadas. Aunque reconoce que la academia no es un sindicato, defiende la importancia de conectar con el público y prestigiar las artes escénicas como una inversión social. El diálogo subraya el compromiso de una junta directiva voluntaria que trabajará para profesionalizar una entidad joven y fomentar la excelencia en todas sus especialidades.

Magüi Mira es la nueva presidenta de la Academia de las Artes Escénicas / Levante-EMV

Cuando alguien toma la decisión de presentarse a unas elecciones lo hace con expectivas de ganar. Usted ya ha ganado. ¿Ahora qué?

He ganado porque propuse unas medidas que eran imprescindibles como es reordenar la academia y saber qué sentido tiene. Nadie me ha dado un cheque en blanco. La academia es una entidad privada, libre, sin ánimo de lucro e independiente; existe, porque queremos los socios que la fundamos y la gente que pertenece a ella. Pagamos una cuota y la academia somos los académicos y las académicas rigiéndonos por nuestros estatutos. Si he ganado es porque he propuesto medidas para volver a conseguir unos objetivos que se habían perdido.

Se presentaron tres candidaturas y los resultados han sido parejos. Usted consiguió 167 votos, Roberto Álvarez, 147, y Manuel Moya, 89. ¿Va a asumir alguna de sus propuestas?

Lo que propuse son medidas urgentes. Es muy importante entender que la junta directiva no es un privilegio ni un estatus de poder con respecto al resto. En absoluto. Nunca habrá una élite que decida, sino que, como dictan los estatutos, la junta (20 miembros) debe estar informada. Es importantísima la descentralización y la transparencia, con una auditoría cada año. Eso son buenas prácticas que hacen que una entidad esté ordenada y se pueda trabajar en las especialidades. La Academia suma disciplinas como el circo, la magia, la interpretación o la danza; hay nueve especialidades que se unen para que se pueda levantar el telón. Trabajamos para buscar la excelencia, mejorar la conexión con la gente y debatir nuestros asuntos, siempre bajo un ámbito que abarca a todo el Estado.

Es socia fundadora de la Academia, ¿porque da ahora el paso?

Porque veíamos que había cosas que reordenar. El tema de la transparencia es importantísimo, al igual que cuidar la paridad. No es un tema superficial; la transparencia no es solo económica, sino que tiene que ver con la ética. Económicamente nunca se ha hecho una auditoría, y vamos a hacer una cada año porque queremos una academia limpia.

Trabajará con un equipo con ADN valenciano.

El equipo de 20 personas que presido está convencido de que hay que hacer músculo interno. Valencia estaba muy arrinconada, al igual que Galicia, Cantabria, Cataluña o Andalucía. En Valencia hay muchísimo talento y tiene que estar ahí. Primero hay que hacer músculo interno y luego ya haremos relaciones internacionales, pero siempre con un retorno. Si trabajamos en Nueva York, será para cosas que nos alimenten a nosotros.

¿Vive el teatro un buen momento?

El teatro siempre tiene un buen momento porque, cuando conectas con el espectador, se produce ese rito maravilloso que está en el ADN del ser humano. El arte escénico vive de la ficción y la imaginación, que es el motor de la vida.

Pero, paradojicamente, los actores no están bien.

Eso es otra cuestión que hay que reglar. Aunque no es un objetivo primordial de la academia porque para eso están los sindicatos y el Ministerio, sí vamos a intervenir para que se entienda que las artes escénicas son necesarias para la vida. No se pueden considerar un gasto, sino una inversión. En nuestro programa ofrecimos cosas que no existían, como un manual de buenas prácticas y un código que regule el acoso laboral y sexual. Eso lo tiene desde el Liceo hasta la Academia de Cine, pero aquí no existía. Con normas es como mejor vamos a trabajar.

¿Le quedará tiempo para seguir dirigiendo?

Absolutamente. Este es un cargo honorífico, no hay ningún retorno económico y trabajamos con generosidad. Tenemos un equipo de gestión contratado (gerente, producción) para la labor operativa. Nosotros, los de la junta, trabajamos en nuestros pequeños ratos libres porque todos somos profesionales y tenemos que seguir viviendo de nuestra profesión. esta es una academia muy joven; la de cine lleva 40 años.

A su edad podría vivir tranquilamente y vuelve a complicarse la vida.

Haremos lo que podamos, pero ninguno abandonará su profesión. Esta semana vamos a recolocarnos en la junta para ver quién se ocupa de qué. Queremos tener presencia en la vida civil y que se conozca nuestro trabajo para que nos respeten. La relación con las instituciones es vital para que apoyen ese nexo con la gente.

¿Está feliz?

Claro, claro. Quiero aportar mi pequeño granito de arena con honestidad y lo mejor que sepa. Junto al equipo, nos equivocaremos porque estamos aprendiendo y los errores hay que reordenarlos, asumirlos y arreglarlos. Y en eso estamos.