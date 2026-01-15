Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muestra musical en L'Hospitalet

El Let's suma a su cartel un concierto de Dorian, Standstill y un tercer grupo para celebrar los 20 años del festival

La velada tendrá lugar en la sala Salamandra el 5 de marzo y será el pórtico de una edición del ciclo que ofrece actuaciones de 30 artistas en cuatro espacios de la segunda ciudad de Catalunya

Dorian, en una imagen promocional

Dorian, en una imagen promocional / Abel Trujillo / Salamandra

Ramón Vendrell

Ramón Vendrell

Barcelona
El Let's Festival suma a su cartel un concierto de Dorian, Standstill y una tercera banda todavía por anunciar en la sala Salamandra, el 5 de marzo. La velada será el prólogo de la 21ª edición de la muestra musical de L'Hospitalet y la celebración de sus 20 años.

El Let's se estrenó en 2006 con actuaciones de Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Love of Lesbian, Nueva Vulcano, Lori Meyers, Virüs y Mendetz en Salamandra los días 23, 24 y 25 de febrero, jueves, viernes y sábado respectivamente. Tras el pórtico anunciado este jueves, en 2026 el ciclo ofrecerá 16 noches con 30 artistas en Salamandra, El Pumarejo, L'Oncle Jack y la Sala River, todos espacios de distinta capacidad de la segunda ciudad de Catalunya, del 7 al 28 de marzo. Un crecimiento razonable y con clara intención ciudadana, el del Let's.

Colaboraciones

Como Dorian y Standstill, el grupo aún secreto del 5 de marzo tiene una "fuerte relación" con Salamandra porque "ha tocado en la sala desde sus inicios y es del territorio", señala David Lafuente, director de Salamandra, la organizadora del Let's. "Queremos -prosigue- que sea una fiesta de celebración de los 20 años del Let's, de los 30 de Salamandra [el club abrió puertas el 21 de junio de 1996], de la carrera de las formaciones que participan y del camino que hemos recorrido juntos". Nacho Ruiz pinchará al principio, durante los cambios y al final, y las actuaciones serán un poco más cortas de lo habitual. "A partir de aquí, será un formato abierto que dejará espacio a las colaboraciones entre las bandas y otras sorpresas", avanza Lafuente.

La incógnita

El Let's mantiene su programación en El Pumarejo, espacio cultural que fue cerrado cautelarmente por el ayuntamiento de L'Hospitalet el pasado agosto y cuya propuesta de obras para reabrir con licencia de sala de conciertos con servicio de bar fue rechazada por el consistorio en diciembre. "Esperamos que por esas fechas [6, 7, 14 y 21 de marzo] ya esté abierto -cruza los dedos Lafuente-. En caso contrario, no vemos ninguna alternativa".

El cartel del Let's combina nombres consagrados como Buzzcocks, La Habitación Roja y Kakkmaddafakka, recientes y nuevas sensaciones como Alizzz y Sanguijuelas del Guadiana, y artistas emergentes como Ezezez, Gigi Ros y Tetas Frías, entre otros.

