El Let's suma a su cartel un concierto de Dorian, Standstill y un tercer grupo para celebrar los 20 años del festival

El Let's Festival suma a su cartel un concierto de Dorian, Standstill y una tercera banda todavía por anunciar en la sala Salamandra, el 5 de marzo. La velada será el prólogo de la 21ª edición de la muestra musical de L'Hospitalet y la celebración de sus 20 años.

El Let's se estrenó en 2006 con actuaciones de Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Love of Lesbian, Nueva Vulcano, Lori Meyers, Virüs y Mendetz en Salamandra los días 23, 24 y 25 de febrero, jueves, viernes y sábado respectivamente. Tras el pórtico anunciado este jueves, en 2026 el ciclo ofrecerá 16 noches con 30 artistas en Salamandra, El Pumarejo, L'Oncle Jack y la Sala River, todos espacios de distinta capacidad de la segunda ciudad de Catalunya, del 7 al 28 de marzo. Un crecimiento razonable y con clara intención ciudadana, el del Let's.

Colaboraciones

Como Dorian y Standstill, el grupo aún secreto del 5 de marzo tiene una "fuerte relación" con Salamandra porque "ha tocado en la sala desde sus inicios y es del territorio", señala David Lafuente, director de Salamandra, la organizadora del Let's. "Queremos -prosigue- que sea una fiesta de celebración de los 20 años del Let's, de los 30 de Salamandra [el club abrió puertas el 21 de junio de 1996], de la carrera de las formaciones que participan y del camino que hemos recorrido juntos". Nacho Ruiz pinchará al principio, durante los cambios y al final, y las actuaciones serán un poco más cortas de lo habitual. "A partir de aquí, será un formato abierto que dejará espacio a las colaboraciones entre las bandas y otras sorpresas", avanza Lafuente.

La incógnita

El Let's mantiene su programación en El Pumarejo, espacio cultural que fue cerrado cautelarmente por el ayuntamiento de L'Hospitalet el pasado agosto y cuya propuesta de obras para reabrir con licencia de sala de conciertos con servicio de bar fue rechazada por el consistorio en diciembre. "Esperamos que por esas fechas [6, 7, 14 y 21 de marzo] ya esté abierto -cruza los dedos Lafuente-. En caso contrario, no vemos ninguna alternativa".

El cartel del Let's combina nombres consagrados como Buzzcocks, La Habitación Roja y Kakkmaddafakka, recientes y nuevas sensaciones como Alizzz y Sanguijuelas del Guadiana, y artistas emergentes como Ezezez, Gigi Ros y Tetas Frías, entre otros.