En Directo
Julio Iglesias, en directo: última hora de la denuncia por abuso sexual, reacciones y su relación con Vaitiare, Miranda y otras mujeres
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. Interrogará a las denunciantes como testigos protegidos. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.
A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.
Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio, en "shock"
Una fuente cercana a Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias ha asegurado a 'La Razón' que "se ha quedado en 'shock' al escuchar unas acusaciones tan terribles; no se lo puede creer, nunca ha sospechado que su esposo pudiera serle infiel, y menos de una forma tan cruenta". El matrimonio lleva 35 años juntos, tiene cinco hijos y vidas separadas. Ella reside habitualmente en Miami o en la mansión de la localidad malagueña de Ojén; y él, en sus casas de la República Dominicana y las Bahamas.
Telecinco publica las "curiosas imágenes" de un baño de Iglesias con Miranda y tres empleadas
'El tiempo justo', el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat ha tenido acceso a más informaciones sobre la vida de Julio Iglesias en República Dominicana en pleno escándalo por las denuncias de agresiones sexuales. Unas imágenes exclusivas de los baños del intéprete en su playa privada, junto a su mujer, Miranda, y tres empleadas del hogar. Se trata de dos reportajes, de 2010 y 2011, respectivamente.
Julio Iglesias rompe el silencio con '¡Hola!'
La revista '¡Hola!', de la que tantas veces ha sido portada el cantante, ha logrado hablar con él. "Al otro lado del teléfono, su voz suena seria, grave, consciente de que es un momento difícil, pero al mismo tiempo totalmente seguro de su respuesta, que será clara y contundente y que no ofrecerá ninguna duda". El intérprete de 82 años está preparando su defensa con la certeza de que todo se va a aclarar. "Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", asegura el citado medio.
Ramón Arcusa defiende al cantante: "Julio es besucón de nacimiento"
"Es una noticia de un periódico que le vamos a dar la credibilidad que tiene. Se están diciendo muchísimas cosas y se está sacando constantemente un vídeo que no tiene relación, se están sacando cosas de contexto. Julio es besucón de nacimiento, de siempre, parece una cosa que no es. Yo creo que esto es un montaje del año 21. En cuatro años podrían haber ido a un juez a poner la denuncia, no puedes esperar tanto a decirlo" ha afirmado la mitad del Dúo Dinámico en 'El programa de Ana Rosa'.
"Hablan de control, acoso y terror. ¿Pero eso qué es? Creo que hubo una relación consentida porque no se puede tener una violación durante semanas o meses. Si te pasa, al día siguiente vas a la Policía o al hospital a que te vean, ahí falla bastante" ha apuntado indignado, según declaracione recogidas por Europa Press.
Cristina Gallardo
El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estos hechos, que según la denuncia "podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Cristina Gallardo
Las denunciantes de Julio Iglesias ya tienen la condición de "testigos protegidos"
La representante de Women's Link Yovana Ríos señala en rueda de prensa que aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional aún no ha decidido sobre si es competente para investigar la denuncia contra Julio Iglesias, ya ha decidido tomar declaración de las denunciantes. Consideran que ello es un paso muy importante. Deste esta organización aprecian que se esté respondiendo de forma ágil al caso. Se las ha otorgado la condición de de testigos protegidos.
Carlos Merenciano
Feijóo, en su entrevista de Telecinco
En una entrevista en Telecinco, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha dado su opinión sobre el escándalo de Julio Iglesias: "Estoy como la mayoría de los españoles, muy sorprendido. Debemos dejar de especular y hacer caso a la investigación para ver lo que hay. Yo no le oculto mi absoluta sorpresa, pero es necesario que la investigación se haga y que nos digan que es lo que hay, si es que hay algo, porque las denuncias son muy graves y hay que saber si es verdad".
Puedes leer aquí el reportaje sobre la entrevista de Feijóo.
Europa Press
Ana Obregón y Makoke defienden a Julio Iglesias
Entre las personalidades que han salido en defensa de Julio Iglesias se encuentran amigos como Ana Obregón, Ramón Arcusa y Makoke, que vivió un romance con el cantante de 'De niña a mujer' cuando ella tenía 19 años y él 46. Estos no han dudado en salir en su defensa y asegurar que en su presencia siempre ha tenido un comportamiento respetuoso e intachable con sus empleadas, reconociendo que les parece increíble el testimonio de las dos extrabajadoras.
Europa Press
Belarra insta a Comunidad de Madrid y al Gobierno de España a retirar las medallas
La secretaria general de Podemos, Ione Bellarra, ha instado a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España a "retirar todas las medallas a Julio Iglesias", tras las denuncias por agresión sexual. "El mensaje debe ser claro", ha argumentado Belarra en una entrevista en Telecinco. Ha asegurado que "tienen que caer todos los agresores". "El silencio no puede amparar, como dijimos en el caso de Adolfo Suárez denunciado hace unas semanas también por agresión sexual, ni a ninguno de esos hombres que han estado en pedestales que han recibido honores", ha rematado.
Europa Press
Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, y su madre, rotundos tras las denuncias
Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, y su madre María Edite, ha sido rotundos tras las denuncias de agresión sexual. Edite, bailarina que vivió una breve historia de amor con el artista en 1975 fruto de la cual habría nacido Javier Santos, al que el cantante nunca ha reconocido a pesar de su lucha en los juzgados y en los platós, ha dicho en el programa 'Vamos a ver', de Tele5: "A todo el mundo le llega su karma. El karma existe. Me sorprende entre comillas, porque es un hijo de su madre. Siempre pensé que el karma, tarde o temprano, llega. Por algún lado tenía que salir".
Ha admitido que durante el tiempo que pasó con Julio no conoció "nada de eso" que relatan las dos exempleadas, pero ha dejado claro que "siempre" estará con las víctimas y las cree "totalmente".
Por su parte, su hijo ha afirmado: "No sé, yo creo que es muy pronto para tener ningún tipo de opinión... Me pone muy triste la verdad, pienso mucho en mis hermanos, pero también pienso mucho en esas mujeres que deben haber sufrido mucho, en caso de que esto sea verdad".
"Una investigación de tantos años, de periodistas que podemos considerar bastante serios, no hay que tomárselo tan a la ligera. Creo a las víctimas", ha reconocido, asegurando que a pesar de las denuncias "hay que respetar la presunción de inocencia mientras la justicia no diga lo contrario".
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- Julio Iglesias, en directo: última hora de la acusación de agresión sexual, investigación y penas
- Agatha Christie inmortal: guía para ver las mejores series basadas en sus novelas
- Adolfo Blanco, propietario de los Verdi: 'No creo que Netflix vaya a comprar Warner para crear Netflix 2, no tendría sentido
- Fernando Gil: 'Antes de 'Machos alfa' pensé que quizá tenía que buscar otra manera de ganarme la vida
- El 'efecto Uclés': las becas y residencias literarias como 'armadura' económica y creativa
- ‘Sirat’ se queda sin premio en unos Globos de Oro que afianzan la carrera hacia el Oscar de ‘Una batalla tras otra’
- Las siete esferas' intrigan en Netflix: los misterios y giros de Agatha Christie, en la mirada del creador de 'Broadchurch