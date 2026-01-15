Julio Iglesias, en directo: última hora de la denuncia por abuso sexual, reacciones y su relación con Vaitiare, Miranda y otras mujeres

Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, y su madre, rotundos tras las denuncias

Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, y su madre María Edite, ha sido rotundos tras las denuncias de agresión sexual. Edite, bailarina que vivió una breve historia de amor con el artista en 1975 fruto de la cual habría nacido Javier Santos, al que el cantante nunca ha reconocido a pesar de su lucha en los juzgados y en los platós, ha dicho en el programa 'Vamos a ver', de Tele5: "A todo el mundo le llega su karma. El karma existe. Me sorprende entre comillas, porque es un hijo de su madre. Siempre pensé que el karma, tarde o temprano, llega. Por algún lado tenía que salir".

Ha admitido que durante el tiempo que pasó con Julio no conoció "nada de eso" que relatan las dos exempleadas, pero ha dejado claro que "siempre" estará con las víctimas y las cree "totalmente".

Por su parte, su hijo ha afirmado: "No sé, yo creo que es muy pronto para tener ningún tipo de opinión... Me pone muy triste la verdad, pienso mucho en mis hermanos, pero también pienso mucho en esas mujeres que deben haber sufrido mucho, en caso de que esto sea verdad".

"Una investigación de tantos años, de periodistas que podemos considerar bastante serios, no hay que tomárselo tan a la ligera. Creo a las víctimas", ha reconocido, asegurando que a pesar de las denuncias "hay que respetar la presunción de inocencia mientras la justicia no diga lo contrario".