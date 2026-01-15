Entradas de Bruno Mars para su segundo concierto en Madrid en 2026: a qué hora salen a la venta y dónde comprar

El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado 31 nuevas fechas para su gira 'The Romantic Tour', que comenzara el próximo 10 de abril en Las Vegas (Estados Unidos) y terminará el 17 de octubre en Vancouver (Canadá).

Conciertos en España

El artista ya había anunciado un primer concierto en España el próximo 10 de julio en el Riyhad Metropolitano de Madrid. Con esta ampliación de fechas, debido a la alta demanda en la preventa, el cantante ha confirmado un segundo concierto el 11 de julio, también en el estadio del Atlético de Madrid.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas se podrán comprar a través de las páginas oficiales de Ticketmaster y de LiveNation.

La venta general será hoy, jueves 15 de enero, a las 12.00 (hora peninsular española), aunque se recomienda entrar antes, ya que el acceso a la sala de espera comenzará a las 11.30 horas.

Precios de las entradas

En la preventa de este miércoles se pudieron saber los precios de las entradas, que van desde los 79,5 euros a los 595 euros (gastos incluidos).

Entrada Platinum Oficial: 249,50€ - 489,50€

249,50€ - 489,50€ Entrada Pista Gold Circle: 164,50 euros

164,50 euros Entrada General Pista: 125€ + 16,50€

125€ + 16,50€ Asiento Reservado: - PL1 - Grada : 175€ + 23,50€ - PL2 - Grada : 135€ + 18€ - PL2 PMR: 135€ + 18€ - PL3 - Grada: 95€ + 12,50€ - PL4 - Grada: 85€ + 11,50€ - PL5 - Grada : 70€ + 9,50€

: 175€ + 23,50€ - : 135€ + 18€ - 135€ + 18€ 95€ + 12,50€ 85€ + 11,50€ : 70€ + 9,50€ Asiento Reservado junto Pasillo: - PL1 - Grada: 215.50 EUR - PL2 - Grada: 170.00 EUR - PL3 - Grada: 124.50 EUR - PL4 - Grada: 113.50 EUR - PL5 - Grada: 96.50 EUR

Otras ciudades

Además de Madrid, Mars pasará por más de 30 ciudades repartidas entre América y Europa.