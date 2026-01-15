Crítica de 'El hombre menguante': Nueva y más que correcta adaptación de la novela de Richard Matheson sobre el increíble hombre menguante

'El hombre menguante' Año: 2025 Dirección: Jan Kounen Intérpretes: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard Estreno: 16/1/2026 ★★★

‘El hombre menguante’ es un filme fiel a la novela de Richard Matheson en la que se basa y a la memorable adaptación cinematográfica realizada en 1957 por Jack Arnold, ‘El increíble hombre menguante’. Rodar este 'remake' corre en todo momento el riesgo de la comparación, y el director Jan Kounen lo asume desde la primera secuencia. Muchos de los momentos más recordados de la cinta original, como la agresión del gato, la lucha en el sótano contra la araña o la relación que el protagonista, una vez menguado de tamaño, mantiene con los muebles y objetos que antes formaron parte de su vida cotidiana, se repiten con pulcritud, una suerte de homenaje permanente al filme de 1957 que, con todo, tiene voz propia.

La película describe la idea de base de Matheson, los pensamientos metafísicos de alguien consciente de que disminuyendo gradualmente de tamaño no acabará desapareciendo, sino que su inteligencia se fundirá con el infinito. Sus miedos, asumidos, son infinitesimales. La reflexión convive con la lucha por la supervivencia en un sótano donde todo, desde un muñeco hasta una hormiga, una araña, una pecera, una caja de libros, unos escalones o una trampa para ratones, es una anomalía gigante para alguien que debe replantearse su relación con el espacio y las personas; con el mundo.