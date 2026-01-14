Lo último de Isabelle Hupert (con Conchita Wurst) y un documental sobre Judas Priest, en la Berlinale

Una nueva adaptación de 'El señor de las moscas', de William Golding, un documental sobre Judas Priest o películas con Ethan Hawke y Russel Crowe o John Turturro, forman parte de la programación de la sección Special de la Berlinale, que se celebrará del 12 al 21 de febrero.

La Berlinale anunció este miércoles los títulos que compondrán las secciones Special y Panorama de su 76 edición. Y en Berlinale Special, una amplia sección de proyecciones especiales, ha incluido 'Lord of the Flies' ('El señor de las moscas'), una nueva adaptación del libro de referencia de Golding, dirigida por Marc Munden y protagonizada por Winston Sawyers, Lox Pratt y David McKenna.

También destaca el documental 'The Ballad of Judas Priest', que sigue a la veterana banda británica de heavy metal, una cinta dirigida por Sam Dunn y Tom Morelo.

'The Weight' es el título que une a Hawke y Crowe en una historia que se desarrolla en los años 30 en Oregon en un ambiente de contrabando de oro y de explotación.

Mientras que Turturro es el protagonista de 'The Only Living Pickpocket in New York', la historia de Harry, un carterista veterano que lucha por sobrevivir en una Nueva York transformada. Le acompañan Steve Buscemi y Giancarlo Esposito.

Isabelle Huppert encabeza en reparto de 'The Blood Countess', mientras que Sam Rockwell y Juno Temple protagonizan el nuevo trabajo del inclasificable Gore Verbinski, 'Good Luck, Hav Fun, Don't Die'. Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst, la diva austriaca con barba que ganó el Festival de la Canción de Eurovisión 2014, hará su debut como actriz en “The Blood Countess”.

Dirigida por la reconocida cineasta de la nueva ola alemana Ulrike Ottinger, "La Condesa Sangrienta" se inspira en la vida y la leyenda de la condesa Elizabeth Báthory, la infame noble húngara del siglo XVI, interpretada por Huppert. El guion fue escrito por Ottinger y Elfriede Jelinek, ganadora del Premio Nobel de Literatura y aclamada autora de "La pianista", que dio fama internacional a Huppert.

Dentro de Berlinale Special también se proyectará el nuevo capítulo de Mark Cousin en su monumental historia del cine, esta vez centrado en el documenal; 'Tutu', que sigue la historia del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, o 'The Testament of Ann Lee' ('El testamento de Ann Lee'), una película con Amanda Seyfried que ya se presentó en la Mostra de Venecia.

La mexicana Fernanda Tovar debutará en la Berlinale con 'Chicas Tristes'

La mexicana Fernanda Tovar estrenará en la sección Generación de la 76ª edición del festival de cine Berlinale su opera prima 'Chicas Tristes', una coproducción de México, España y Francia que estará acompañada en la capital germana por otros filmes de Brasil, Perú, Colombia, Chile o la República Dominicana.

La película, que se exhibirá concretamente en la programación de Generación 14plus, relata la amistad entre la Maestra y Paula, que son las mejores nadadoras de su equipo, pero un incidente en una fiesta las obliga a decidir entre callar o hablar, poniendo a prueba su hasta entonces inseparable lazo.

En el mismo apartado celebrará su estreno mundial la película peruana 'Allá en el cielo', de Roddy Dextre, que narra la infancia en las afueras de Lima del niño de once años Chito, que cuida palomas mensajeras que su hermano utiliza para negocios de droga.

Asimismo, se estrenará en la Berlinale el corto mexicano de Edgar Adrián 'Cuando llegue a casa', centrado en Paco, un adolescente de Guadalajara, que explora su identidad a través de su amistad con Andrea y su afecto por Mario.

Acompaña en Generación 14plus a estos filmes la colombiana 'Jülapüin Yonna', de Luzbeidy Moonterrosa Atencio, que capta con la cámara cómo en la región desértica de La Alta Guajira, Weinshi, una joven wayuu de 15 años cuyo nombre significa "tiempo", escucha en sueños el llamado de sus antepasados.

Otro estreno mundial en la misma categoría será la dominicana 'No salgas', de Victoria Linares Villegas, que cuenta cómo Liz oculta su verdadero yo tras la muerte de su mejor amiga hasta que un viaje de fin de semana despierta un deseo prohibido.

'Quatro Meninas', una coproducción brasileño-holandesa y opera prima de Karen Suzane, se centra en cuatro chicas esclavizadas que sueñan con la libertad y se exhibirá en Berlín en su estreno internacional.

A su vez, el estreno europeo del debut chileno de Diego "Mapache" Fuentes 'Matapanki' gira en torno a Ricardo, un punk duro por fuera y tierno por dentro que experimenta por una mezcla llamada Matapanki superpoderes y se lanza a cambiar el mundo y acaba desencadenando un conflicto internacional.

En el apartado de Generación Kplus, celebrará su estreno mundial la brasileña 'A Fabulosa Máquina do Tempo' ('La fabulosa máquina del tiempo'), de Eliza Capai, un documental, en el que se cuenta la historia de unas niñas en su paso a la adolescencia en el interior de Brasil.

En la misma programación tendrá su estreno internacional la película brasileña de animación 'Papaya', de Priscilla Kellen, que sigue a una diminuta semilla de la selva amazónica. EFE

La serie española 'Ravalear', seleccionada en la Berlinale 'Special Series'

La serie española 'Ravalear' ha sido seleccionada en la 76.ª edición de la Berlinale como parte de la programación de su sección 'Special Series', donde se estrenará a nivel mundial, anunció este miércoles el festival de cine.

Se trata de "la primera serie española seleccionada por el festival como parte de su sección oficial en este apartado", según un comunicado de HBO Max -plataforma que ha participado en la producción de la serie-, ya que hasta ahora las series españolas solo habían sido exhibidas como parte del mercado audiovisual 'Berlinale Series Market'.

La serie 'Ravalear' cuenta la historia del restaurante familiar Can Mosques en el barrio del Raval de Barcelona, que se enfrenta al desalojo tras la compra del edificio por parte de un fondo de inversión, que pretende vaciarlo y acelerar así la transformación del barrio.

Su creador, Pol Rodríguez, ha construido este relato inspirado en su propia historia familiar, según recoge el comunicado.

La serie cuenta con un reparto coral protagonizado por Enric Auquer (conocido por películas como 'El maestro que prometió el mar'), María Rodríguez Soto ('Casa en llamas'), Sergi López ('Sirat') y Francesc Orella ('Merlí'), entre otros.

Este thriller ha sido rodado mayoritariamente en catalán, pero incluye diálogos en diferentes idiomas como el castellano, árabe, urdu e inglés y tiene como escenario diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona, en concreto del barrio del Raval.

'Ravalear' se estrenará en España en HBO Max en 2026 y, posteriormente, en 3Cat. Se trata de una producción de Arcadia, Eter y Supernova en coproducción con 3Cat y UMEDIA (Bélgica), que cuenta con la participación de HBO Max.

La española comparte sección con otros 18 títulos procedentes de diferentes países, como son el western 'The Weight', protagonizada por Ethan Hawke y Russell Crowe; la adaptación chilena 'La casa de los espíritus' o la nueva adaptación de 'El señor de las moscas', dirigida por Marc Munden y escrita por Jack Thorne ('Adolescencia').

La 76ª edición de la Berlinale tendrá lugar en Berlín del 12 al 22 de febrero. EFE