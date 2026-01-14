Festival de cine y moda
El Moritz Feed Doc de Barcelona celebra una década con retrospectiva de Reiner Holzemer
El Moritz Feed Doc, Festival Internacional de Cine y Moda de Barcelona, celebrará su edición número diez con una retrospectiva del cineasta Reiner Holzemer, un veterano reconocido en el género por sus retratos fílmicos sobre diseñadores como Thom Browne o Dries Van Noten. Como adelanto de la programación, el festival ha anunciado este miércoles que se proyectarán cuatro de sus documentales más destacados: 'Dries' (2017), 'Margiela: In His Own Words' (2019), 'Thom Browne: The Man Who Tailors Dreams' (2024) y 'Akris' (2025).
"Lejos del retrato convencional o promocional, construye sus documentales como piezas de observación paciente, dando voz a los diseñadores desde la cotidianidad, el silencio y el gesto, y explorando la relación entre identidad, tiempo y creación, con una mirada preciosista", han destacado sobre el documentalista alemán.
Más allá de la retrospectiva, ya se sabe que la sección "Mirada Crítica" incluirá los filmes 'Youth (Homecoming)' y 'Youth (Hard Times)', ambos parte de la trilogía 'Youth' del cineasta Wang Bing, en la que reflexiona sobre la relación entre moda, comunidad y sostenibilidad. Esta décima edición del festival, que tendrá lugar del 18 al 22 de marzo en los Mooby Bosque Cines y Casa Capell, coincide con una nueva etapa en el que tomará la dirección Toni Sánchez.
