Julio Iglesias, en directo: última hora de la acusación de agresión sexual, investigación y penas

Maroto (PSOE) solicita formalmente la revocación del título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha solicitado formalmente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la revocación del título de Hijo Predilecto de la ciudad concedido al cantante Julio Iglesias en 2015. En una carta remitida al regidor, a la que ha tenido acceso Europa Press, la portavoz socialista expresa su "profunda preocupación" por las informaciones publicadas y considera que estos hechos ponen en cuestión la "idoneidad" de mantener dicha distinción honorífica.

Maroto recuerda en su escrito que el reconocimiento fue otorgado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en 2015 en virtud del Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas, de 24 de marzo de 1961, que establece que estas se conceden por "destacadas cualidades personales o méritos señalados" y por servicios que supongan beneficio, mejora u honor para la ciudad, condiciones que, a su juicio, resultan "incompatibles con los presuntos hechos de los que se le acusa". Por ello, el PSOE solicita que se proceda a la revocación del título conforme al artículo 7 del vigente Reglamento de Distinciones Honoríficas y que se inicie de manera inmediata el procedimiento previsto en su artículo 40.