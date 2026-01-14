En Directo
Julio Iglesias, en directo: última hora de la acusación de agresión sexual, investigación y penas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.
A continuación, un hilo de noticias y reacciones al caso.
Europa Press
Podemos critica que Ayuso salga en defensa de Julio Iglesias
Podemos ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ensalzar a presuntos agresores sexuales y de situarse en el lado "incorrecto" de la historia al salir en defensa del cantante Julio Iglesias. La exministra de Igualdad y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha recriminado a la mandataria madrileña que "culpar a las víctimas del 'desprestigio' de sus agresores, como ha hecho Ayuso hoy, es una forma de poner en peligro" a las mujeres exigiendo su "silencio y castigando a las que denuncian".
Carlos Merenciano
'¡De viernes!' prepara un especial sobre Julio Iglesias esta noche
'¡De viernes!' ha decidido reaccionar con un programa especial sobre Julio Iglesias que se emitirá esta misma noche en Telecinco. El espacio, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, abordará en profundidad las acusaciones, el contenido de la investigación y el impacto mediático que está teniendo el caso.
El especial contará con la participación del equipo habitual de colaboradores del programa y con invitados que aportarán contexto y análisis sobre la figura de Julio Iglesias, su trayectoria internacional y las consecuencias que estas denuncias pueden tener tanto a nivel personal como público. La intención del formato es desgranar la información conocida hasta el momento y dar espacio a las distintas claves del caso.
Ayuso defiende a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual
Los partidos de la oposición de la Comunidad de Madrid no han tardado en reaccionar a las denuncias de agresión sexual del cantante. Manuela Bergerot, portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid, ha anunciado que han solicitado a Isabel Díaz Ayuso que retire la Medalla de Oro de la región a Julio Iglesias. "Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido", asegura. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que "la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos".
Cristina Gallardo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga de forma reservada una denuncia de dos exempleadas de Julio Iglesias por agresión sexual. La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero ante la Fiscalía española.
Europa Press
Maroto (PSOE) solicita formalmente la revocación del título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha solicitado formalmente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la revocación del título de Hijo Predilecto de la ciudad concedido al cantante Julio Iglesias en 2015. En una carta remitida al regidor, a la que ha tenido acceso Europa Press, la portavoz socialista expresa su "profunda preocupación" por las informaciones publicadas y considera que estos hechos ponen en cuestión la "idoneidad" de mantener dicha distinción honorífica.
Maroto recuerda en su escrito que el reconocimiento fue otorgado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en 2015 en virtud del Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas, de 24 de marzo de 1961, que establece que estas se conceden por "destacadas cualidades personales o méritos señalados" y por servicios que supongan beneficio, mejora u honor para la ciudad, condiciones que, a su juicio, resultan "incompatibles con los presuntos hechos de los que se le acusa". Por ello, el PSOE solicita que se proceda a la revocación del título conforme al artículo 7 del vigente Reglamento de Distinciones Honoríficas y que se inicie de manera inmediata el procedimiento previsto en su artículo 40.
Europa Press
Abascal, sobre investigar a Julio Iglesias: "El Gobierno solo quiere hablar de estas cosas para tapar su corrupción"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a las diligencias abiertas por la fiscalía de la Audiencia Nacional contra el cantante Julio Iglesias por agresión sexual, afirmando que el Gobierno solo quiere que se hable de estas cosas para tapar su corrupción. "El Gobierno solo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, de la corrupción de los número 2 --del PSOE--", ha declarado Santiago Abascal a preguntas de los periodistas durante una visita a Calamocha (Teruel) en el marco de la precampaña para las elecciones en Aragón del 8 de febrero. El líder de Vox ha opinado sobre "la proliferación de denuncias a personajes conocidos que se presentan incluso después de muertos sin que algunos puedan defenderse y a otros cuando han pasado mucho tiempo".
EFE
Bernabé sobre denuncias a Julio Iglesias por acoso sexual: "Es imprescindible denunciar"
La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha destacado la importancia de que las mujeres denuncien cualquier tipo de acoso o agresión sexual porque, ha aseverado, el "machismo existe, es estructural en todos los ámbitos de la sociedad". Las denuncias "son imprescindibles", ha asegurado Bernabé. "Es algo que venimos repitiendo y a mí me lo han escuchado muchas veces: el machismo existe, es estructural. Se repite, al igual que el acoso sexual hacia las mujeres se produce porque el machismo es estructural en todos los ámbitos de la sociedad", ha dicho a los medios durante su visita al mercadillo de la Saïdia, en la ciudad de València.
Europa Press
Almeida no tiene "ninguna intención" de retirar el reconocimiento a Julio Iglesias
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que no tiene "ningún intención en estos momentos" de retirar la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad al cantante Julio Iglesias, ha criticado la "hipocresía" de la izquierda y ha instado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a que mire hacia su excompañero Íñigo Errejón y los socialistas hacia el exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE Francisco Salazar.
Tras conocerse esta situación, tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al Gobierno de Almeida la retirada del título de Hijo Predilecto de Madrid concedido en el año 2015 al cantante." Es la hipogresía de la izquierda. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias. También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?", ha contestado el primer edil a la prensa desde Usera.
EFE
El Gobierno apoya investigar denuncias contra Julio Iglesias
El Gobierno ha apoyado llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias que le acusan de presunto acoso y agresión sexual y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad". "No vamos a mirar hacia otro lado", ha dicho la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado en la red social X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y ha confiado en que "se investigue y se llegue hasta el final". "Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", ha incidido Redondo.
