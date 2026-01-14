Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nominados Goya 2026
Julio Iglesias, en directo: última hora de la acusación de agresión sexual, investigación y penas

Julio Iglesias, en una imagen de archivo

Julio Iglesias, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

A continuación, un hilo de noticias y reacciones al caso.

