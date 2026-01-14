Jean-Luc Godard, David Wojnarowicz y los 30 años de Gràcia Territori Sonor, estrellas de La Virreina en 2026

La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona ha programado para este 2025 exposiciones dedicadas a figuras como Jean-Luc Godard, Marion Scemama y David Wojnarowicz, Oier Etxeberria, Frederic Amat, Gràcia Territori Sonor y la revista De Calor.

El programa se desarrolla en torno a cuatro ejes temáticos: "cinematografías seminales, institucionalidad sin instituciones, los puntos ciegos de la historia y palabras para desordenar el mundo", informa el centro en un comunicado.

El primer eje, en torno a la muestra sobre Jean-Luc Godard --"la más exhaustiva a escala internacional que se ha dedicado al cineasta tras su muerte"--, es la culminación de un conjunto de proyectos museográficos que, desde La Virreina y durante los últimos 10 años, han investigado a autores del campo de las prácticas fílmicas.

Fotografía de David Wojnarowicz 'Sin título (Rostro en la tierra)', de 1991. / EPC

El segundo, a partir de las exposiciones en torno a la revista De Calor (1993-1996) y el 30 aniversario de Gràcia Territori Sonor, "reconstruye una parte esencial del panorama de la cultura independiente barcelonesa" después de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

El tercero investiga dos momentos históricos en la tradición conservadora de la política estadounidense: el de la década de los 80 y principios de los 90 bajo el mandato de Ronald Reagan, cuando se desencadenaron los movimientos contraculturales con el "telón de fondo de la epidemia del Sida" y donde destacan autores como Marion Scemama y David Wojnarowicz.

También el tercer eje aborda el final de la administración de Joe Biden en relación con la política estadounidense en Palestina a partir de la película 'A Bunch of Questions with No Answers' (2025) de Alex Reynolds y Robert M. Ochshorn, que cuenta con 23 horas y 10 minutos de preguntas de periodistas en el Departamento de Estado de Estados Unidos entre el 3 de octubre de 2023 y el final del mandato.

El cuarto eje se despliega a partir de las relaciones entre lenguaje y economía, en la muestra de Oier Etxeberria; y también cuenta con las exposiciones de Frederic Amat y de Juana Dolores Romero Casanova.

En los programas públicos, seminarios, cursos y conferencias participarán Anselm Franke, Lars Bang Larsen, Garazi Navas, Louise Herne, Michelle Schenandoah, Garazi Navas, Paul Grivas, Nicole Brenez, Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia, Clara Serra, Laure Vega, Alberto Santamaría, David Caño, Núria Gómez Gabriel y Antonio Gómez Villar, entre otros.