El escritor Mick Herron, maestro del espionaje y autor de 'Slow Horses', Premio Pepe Carvalho de novela negra

El escritor británico Mick Herron ha ganado la 21 edición del Premio Pepe Carvalho de novela negra, que recibirá el próximo 5 de febrero en el Ayuntamiento de Barcelona, en el marco del festival BCNegra, ha informado el consistorio barcelonés. Herron, una de las voces literarias más relevantes del misterio y el 'thriller' contemporáneo, es el autor de obras como 'Leones Muertos' o la celebrada serie 'Caballos lentos', adaptada para la televisión com 'Slow Horses' y protagonizada por el 'antihéroe' Jackson Lamb.

El jurado del galardón -formado por Daniel Vázquez Sallés, Dani Nel·lo, Àlex Martín, Olga Merino, Marta Marne y Carlos Zanón— ha subrayado que el premio reconoce la trayectoria literaria del autor y "su aportación imprescindible a la renovación de la novela negra, el 'thriller' y el espionaje contemporáneo". Según el jurado, Herron ha construido a lo largo de su trayectoria "una obra lúcida, sólida y coherente, marcada por la precisión narrativa, la arquitectura literaria compleja y un humor irónico corrosivo, que disecciona las estructures de poder actuales y las miserias del mundo del espionaje".

Una mirada, añade el jurado, que se aleja del glamour clásico del género para ofrecer "una aproximación más desencantada, crítica y profundamente humana", plenamente alineada con el espíritu del Premio Pepe Carvalho. El escritor es especialmente reconocido por ser el creador de la serie literaria 'Caballos lentos', protagonizada por el veterano agente del MI5 Jackson Lamb, uno de los grandes personajes del 'thriller' actual: un antihéroe cínico, sarcástico y brillante que ha sido relegado a dirigir la oficina en la que quedan relegados los agentes considerados no aptos por el servicio secreto británico.

La saga, iniciada con 'Caballos lentos' (2010) y ampliada hasta 'Clown Town' (2025), se ha convertido en un fenómeno internacional, gracias también a su adaptación televisiva para Apple TV+, protagonizada por Gary Oldman. Paralelamente, el autor también ha desarrollado otros reconocidos universos narrativos, como la serie de cuatro libros 'Zoë Boehm', así como novelas independientes que dialogan entre sí y que confirman una obra rica, interconectada y de una notable ambición literaria.

Las adaptaciones audiovisuales recientes, entre las que destaca 'Down Cemetery Road', protagonizada por Emma Thompson, acaban de consolidar el papel central de Herron en la actual revitalización del 'thriller' británico, estima el jurado.

El estilo propio, innovador y consistente de Herron le han valido algunos de los reconocimientos más prestigiosos del género, como el Gold Dagger de la Crime Writers' Association (2013) por la novela 'Leones Muertos' o el Diamond Dagger (2025), por el conjunto de su obra.

Durante el festival BCNegra, el ganador del Premio Pepe Carvalho 2026 conversará el viernes 6 de febrero por la tarde en el cine Mooby Bosque con el periodista cultural y escritor Juan Carlos Galindo sobre el género negro y su trayectoria literaria, y posteriormente se proyectarán los dos primeros capítulos de la primera temporada de 'Slow Horses'.

El Premio Pepe Carvalho ha distinguido en ediciones anteriores a Yasmina Khadra (2025), Jo Nesbø (2024), Leonardo Padura (2023), Don Winslow (2022), Joyce Carol Oates (2021), Juan Madrid (2020), Claudia Piñeiro (2019), James Ellroy (2018), Dennis Lehane (2017) y Donna Leon (2016).

Previamente fueron galardonados Alicia Giménez Bartlett (2015), Andrea Camilleri (2014), Maj Sjöwall (2013), Petros Màrkaris (2012), Andreu Martín (2011), Ian Rankin (2010), Michael Connelly (2009), P. D. James (2008), Henning Mankell (2007) y Francisco González Ledesma (2006).