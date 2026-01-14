Estas son las 100 piezas musicales más solicitadas en los funerales de Catalunya: de Schubert a Lola Flores

El lied de Franz Schubert popularmente conocido como el 'Ave María' fue la pieza musical más solicitada en las ceremonias funerarias llevadas a cabo en Catalunya en 2025 en las instalaciones de Àltima. "Con mucha diferencia", señala la compañía líder en el sector en el comunicado que acompaña a la primera clasificación anual de las 100 piezas que más sonaron en los funerales organizados por la empresa. Cierra el 'ranking' 'La zarzamora', en la versión de Lola Flores.

Tras el 'Ave María', completan el 'top 10' por este orden 'El cant dels ocells' en la adaptación para violonchelo de Pau Casals; 'Un beso y una flor', popularizada por Nino Bravo; 'Paraules d'amor', de Joan Manuel Serrat; el 'Virolai', de Josep Rodorera a partir de versos de Verdaguer; 'Mediterráneo', de Serrat; 'Entre dos aguas', de Paco de Lucía; la 'Salve rociera', con música de Manuel Pareja-Obregón y letra de Rafael de León; 'My way', en la interpretación de Frank Sinatra; y el 'Adagio de Albinoni', originalmente atribuido a Tomaso Albinoni y en realidad compuesto por Remo Giazotto.

El artista más pedido

Serrat fue el artista más pedido, con cuatro canciones en la lista; de hecho, entre las 50 primeras: las dos citadas, 'Aquellas pequeñas cosas', en el puesto 22, y 'Cantares', en el puesto 37. Tanto Antonio Machín ('Toda una vida', 'Dos gardenias' y 'Angelitos negros', popularizadas por el cantante cubano) como los Beatles ('Yesterday', 'Let it be' y 'Hey Jude') sitúan tres canciones en la relación.

La primera mujer que aparece en la clasificación es Luz Casal, en la posición 60 con 'Negra sombra'. Concha Piquer, por su parte, coloca dos interpretaciones: 'Ojos verdes' (72) e 'Y sin embargo te quiero' (79).

Las canciones con una fuerte carga de identidad territorial son un nicho relevante. Identidad catalana: el 'Virolai', 'La santa espina', 'Els segadors' y 'El cant de la senyera' figuran en la lista. Identidad migrante: la 'Salve Rociera', 'El emigrante', 'Granada' y 'Alborada gallega'. El himno del Barça alcanza el puesto 36 y el del Real Madrid, el 99.

La edad del difunto

Además de por los Beatles, el pop y el rock internacionales están representados por Elvis Presley ('Always on my mind'), Abba ('Dancing queen'), Metallica ('Nothing else matters'), Elton John ('Candle in the wind'), Led Zeppelin ('Stairway to heaven', título que ni pintado para los ritos de despedida) y Queen ('Love of my life'), entre otros. Tampoco falta 'Imagine', del 'beatle' John Lennon y Yoko Ono. 'Camins' (33), de Sopa de Cabra, bate a 'Boig per tu' (39), de Sau.

La edad de los difuntos marca sobremanera las elecciones musicales. En las ceremonias para fallecidos mayores de 75 años (casi el 80% del total), predomina la música clásica, religiosa o tradicional. El 'Ave María' (31%), 'El cant dels ocells' (18%) y el 'Adagio de Albinoni' (14%) fueron las piezas más solicitadas en esta franja.

En las ceremonias para difuntos de entre 46 y 75 años (el 21,5% del total), el 'top 3' fue 'El cant dels ocells', (22%) 'Paraules d'amor' (16%) y 'Mediterráneo' (13%).

En las ceremonias para fallecidos menores de 45 años (el 1% del total) se escogieron temas "más modernos" y que "corresponden a los gustos personales" de la persona difunta, señala Àltima.

El puesto 93 de 'Hacia ti, morada santa', de Kiko Argüello, nos recuerda la potencia de Camino Neocatecumenal, el movimiento fundado por Argüello.

Bad Bunny y Judas Priest

Sin llegar a entrar en la clasificación de las piezas más pedidas en 2025, también tuvieron destacable eco en el año funerario clásicos como 'Night fever' (Bee Gees), 'The show must go on' (Queen), 'Simply the best' (Tina Turner), 'Sultans of swing' (Dire Straits), 'For those about to rock' (AC/DC), 'Breaking the law,' (Judas Priest) o 'Send me an angel' (Scorpions). Asimismo, sonaron canciones más actuales: 'Baile inolvidable' (Bad Bunny), 'Rosas' (La oreja de Van Gogh), 'Devuélveme la vida' (Antonio Orozco), 'Viva la vida' (Coldplay), 'Die with a smile' (Bruno Mars & Lady Gaga) o 'Compta amb mi' (Txarango).