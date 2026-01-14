El Antic Teatre reclama al Ayuntamiento de Barcelona que formalice su expropiación: "No es suficiente con las promesas"

El Antic Teatre ha presentado su programación de producciones y espectáculos de enero a junio de 2026 y ha aprovechado la ocasión para exponer su situación actual con las administraciones en relación con su sostenibilidad y continuidad.

En 2023, el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau acordó la expropiación del Antic Teatre, ubicado en Ciutat Vella, con el objetivo de usarlo como un equipamiento cultural municipal y garantizar así su continuidad y estabilidad. En mayo de 2025 se aprobó el presupuesto necesario para iniciar el proceso, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo.

La directora artística del Antic Teatre, Semolina Tomic, llevaba tiempo reclamando la expropiación del local como vía para asegurar el futuro del teatro, pero ahora denuncia que los convenios aun no se han formalizado: “Esperamos que esto siga siendo un espacio público con la gestión actual, como nos han prometido, pero no es suficiente con las promesas”. Desde el Antic Teatre reclaman un convenio de actividad urgente que garantice la actividad y concrete las promesas del Ayuntamiento.

El patio interior del Antic Teatre de Barcelona. / Eli Don / ACN / ACN

En relación a esta situación, Tomic ha criticado la diferencia “abismal” entre la cultura de base y la alta cultura de la élite, una brecha que, según ha señalado, supone “la aniquilación y el desmantelamiento” de los proyectos considerados alternativos. “El Antic Teatre defiende una línea clara e innegociable del arte desde la resistencia, siendo contemporánea, radical, comunitaria y con un posicionamiento político explícito. Entendemos la cultura como un bien de primera necesidad”, ha afirmado la directora artística, "en contra la gentrificación y la especulación urbanística".

Tanto el Antic Teatre como otros espacios del sector se encuentran, según Tomic, en una “lucha” para que el acceso y la práctica del arte y la cultura sean un derecho, por lo que necesitan apoyo: “Necesitamos convenios para poder seguir gestionando el espacio y que el Antic Teatre tenga solidez económica”. También ha cuestionado “por qué nuestros proyectos están a merced de subvenciones de concurrencia pública, mientras la élite tiene convenios, consorcios y acuerdos directamente otorgados a dedo”.

Vecinos y colaboradores del Antic Teatre de Barcelona, en el patio. / Eli Don / ACN / ACN

Aurora y Mari Creu, dos vecinas del barrio, han expresado su agradecimiento por todo lo que el Antic Teatre les ha aportado a lo largo de los años, como clases de danza y movimiento, y han expresado la necesidad de que el espacio no desaparezca. “También me gustaría que la gente que está en grandes instituciones se dé cuenta que lo que ellos vivieron cuando eran jóvenes, porque les tendría que dar vergüenza lo que está pasando”, ha añadido Mari Creu.

Pese a la falta de un convenio claro, el Antic Teatre sigue comprometiéndose con las artes escénicas multidisciplinares, la innovación por la coherencia escénica y sus lenguajes y la creación de cultura contemporánea. Entre los espectáculos programados para esta primera mitad del año destacan ‘Coses petites’ de Psirc, ‘F.U.M.’ de Clàudia Mirambell, ‘Gossis’ de Emma Bassas, ‘Plutonio 94: El grano en la boca, el sol en el culo’ de Sofía de la Zambra, ‘Hedonia’ de Clara Cortés y Moritz Grenz, ‘Dolores’ de My!Laika, ‘Si fuera una película’ de Macarena Recuerda Shepherd, y ‘Sangre Violeta’ de Diana J. Torres.