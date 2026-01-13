La sede de la editorial Gustavo Gili acogerá la nueva Casa de la Arquitectura de Barcelona

Barcelona ha presentado la programación de Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura, un reconocimiento otorgado por la UNESCO y la UIA (Unión Internacional de Arquitectos). A lo largo del año, la ciudad se convertirá en un espacio de reflexión y celebración colectiva en torno a la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo, situando estas disciplinas en el centro del debate sobre la ciudad y la vida urbana.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que la efeméride quiere ser “una invitación a una nueva mirada para los ciudadanos”. “Queremos que los barceloneses vean la ciudad con ojos de arquitecto y la redescubran desde el punto de vista urbanístico para reflexionar sobre cómo construir la ciudad del futuro”. Collboni ha recalcado que la capitalidad no está dirigida a los profesionales, sino a los habitantes de la ciudad: “Es para la gente que vive en ella, que la defiende y que quiere participar en su futuro”.

Foto de familia durante la presentación de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, en Canòdrom, a 13 de enero de 2026, en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

El alcalde también ha detallado que el acontecimiento dejará dos legados permanentes en la ciudad. Por un lado, la antigua sede de la editorial Gustavo Gili, que será la sede central de la capitalidad, acogerá una maqueta de la ciudad de Barcelona que “permitirá acompañar los procesos de reflexión sobre el pasado y el futuro”. El nuevo espacio, que será "el centro neurálgico de la capitalidad", lo gestionará la Fundación Mies van der Rohe.

Por otro, se impulsará un programa de rehabilitación de 10 paredes medianeras de la ciudad para “mejorar la vida de los vecinos”, incorporando desde placas solares hasta jardines verticales. Se calcula que en Barcelona hay unas 6.000 paredes medianeras con fuerte presencia en el espacio público de la ciudad, que se mantienen de pie cuando uno de los dos edificios sustentados desaparece. Algunas de ellas pasarán así del anonimato a la visibilidad con murales, cristaleras o jardines verticales, entre otras intervenciones.

La antigua sede de la editorial Gustavo Gili durante la Manifesta 15. / Marc Asensio Clupes / EPC

Desde el 12 de febrero hasta el 13 de diciembre de 2026, Barcelona acogerá más de 1.500 actividades organizadas por 170 entidades y dirigidas a todos los públicos. Las propuestas se distribuirán por los barrios de la ciudad y por el resto del territorio, con el objetivo de que trascienda los límites de la capital. Maria Buhigas, arquitecta jefe del Ayuntamiento de Barcelona, ha avanzado que el programa incluirá exposiciones, rutas y visitas, debates y conferencias, talleres y propuestas de cultura contemporánea que vinculan la dimensión más cultural de la arquitectura con la danza, la música, el teatro o el cine, entre otros.

Del 28 de junio al 2 de julio, la ciudad también acogerá el Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, convirtiéndose en la única ciudad del mundo que repite como sede del evento, tras haberlo acogido en 1996. Collboni ha destacado que el congreso convertirá la ciudad en un espacio de debate sobre el futuro de la arquitectura con un enfoque multidisciplinar: “Será un punto de encuentro de arquitectos de todo el mundo y servirá para plantear los retos que vive la humanidad de las grandes ciudades”.

El año 2026 coincide con diversas efemérides de figuras clave de la arquitectura catalana, como el Año Gaudí, el 155 aniversario de la muerte de Ildefons Cerdà o los 25 años del fallecimiento de Ignasi de Solà-Morales. El alcalde ha recordado estas conmemoraciones para subrayar las transformaciones históricas de la ciudad: “Barcelona cuenta con muchos arquitectos y urbanistas que han marcado su historia y que son referentes internacionales, y debemos pensar cómo construir la ciudad del futuro para afrontar retos como la vivienda asequible o el cambio climático”.

Durante el año, cada distrito de la ciudad será durante un mes el espacio de referencia de la Capital Mundial de la Arquitectura, con el objetivo de dar a conocer las particularidades arquitectónicas y urbanísticas y su identidad social a través de la vida cotidiana de los barrios. Además, a lo largo del año el programa se cohesionará con eventos culturales, deportivos y festivos de la ciudad, como Llum BCN, Sant Jordi, el Festival Grec, la Mercè, el Tour de Francia o la gala de los Premios Goya.