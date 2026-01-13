Muere el dibujante Scott Adams, creador de la tira 'Dilbert', a los 68 años

El dibujante estadounidense Scott Adams, famoso por su tira cómica 'Dilbert' y cuya carrera se vio empañada por una polémica por racismo, ha muerto a los 68 años en su casa de California víctima de un cáncer de próstata, según ha informado este martes su exesposa.

Adams saltó a la fama con 'Dilbert', una sátira sobre la vida de oficina, centrada en un ingeniero que trabajaba en una empresa que supervisaba minuciosamente a sus empleados. La tira se publicó por primera vez en 1989. Su exesposa, Shelly Miles, ha anunciado su fallecimiento en un emotivo mensaje transmitido en directo en el canal de YouTube de Adams 'Real Coffee with Scott Adams'.

El presidente estadounidense Donald Trump recordó a Adams como un "gran influencer". "Era un tipo fantástico, que me apreciaba y respetaba cuando no estaba de moda hacerlo", ha escrito Trump en su plataforma Truth Social. Adams apoyó a Trump antes de su primera victoria electoral en 2016.

En su apogeo la tira aparecía en unos 2.000 periódicos a nivel internacional. Pero muchas publicaciones, incluido el 'Washington Post', la retiraron después de que Adams difundió en 2023 un video en el que calificaba a las personas negras como un "grupo de odio".

Lo hizo tras una encuesta de Rasmussen Reports, de tendencia conservadora, cuyos resultados, según dijo, mostraban que solo una leve mayoría de los encuestados negros estaba de acuerdo con la afirmación "Está bien ser blanco".

Adams fue respaldado por el multimillonario de derecha Elon Musk, quien calificó a los medios estadounidenses de "racistas" por su decisión de dejar de publicar la historieta.