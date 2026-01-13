Libros del Asteroide anuncia una edición revisada de 'El español que enamoró al mundo' tras las acusaciones a Julio Iglesias

Libros del Asteroide ha anunciado una edición revisada del libro 'El español que enamoró al mundo', de Ignacio Peyró, sobre la vida de Julio Iglesias tras las acusaciones de abusos sexuales contra el cantante realizadas por personal de su servicio doméstico.

La editorial ha recordado que la obra fue concebida "a partir de la información pública disponible antes de que la investigación periodística (de eldiario.es) saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto".

Pero, "ante esta nueva y relevante información", tanto la editorial como el autor consideran "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada".

Asimismo, han "condenado de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso" al tiempo que la editorial ha expresado su apoyo y solidaridad a las víctimas.