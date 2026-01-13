En Directo
Julio Iglesias, en directo: última hora de la acusación de agresión sexual, investigación y penas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.
A continuación, un hilo de noticias y reacciones al caso.
EFE
Bernabé sobre denuncias a Julio Iglesias por acoso sexual: "Es imprescindible denunciar"
La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha destacado la importancia de que las mujeres denuncien cualquier tipo de acoso o agresión sexual porque, ha aseverado, el "machismo existe, es estructural en todos los ámbitos de la sociedad". Las denuncias "son imprescindibles", ha asegurado Bernabé. "Es algo que venimos repitiendo y a mí me lo han escuchado muchas veces: el machismo existe, es estructural. Se repite, al igual que el acoso sexual hacia las mujeres se produce porque el machismo es estructural en todos los ámbitos de la sociedad", ha dicho a los medios durante su visita al mercadillo de la Saïdia, en la ciudad de València.
Europa Press
Almeida no tiene "ninguna intención" de retirar el reconocimiento a Julio Iglesias
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que no tiene "ningún intención en estos momentos" de retirar la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad al cantante Julio Iglesias, ha criticado la "hipocresía" de la izquierda y ha instado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a que mire hacia su excompañero Íñigo Errejón y los socialistas hacia el exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE Francisco Salazar.
Tras conocerse esta situación, tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al Gobierno de Almeida la retirada del título de Hijo Predilecto de Madrid concedido en el año 2015 al cantante." Es la hipogresía de la izquierda. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias. También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?", ha contestado el primer edil a la prensa desde Usera.
EFE
El Gobierno apoya investigar denuncias contra Julio Iglesias
El Gobierno ha apoyado llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias que le acusan de presunto acoso y agresión sexual y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad". "No vamos a mirar hacia otro lado", ha dicho la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado en la red social X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y ha confiado en que "se investigue y se llegue hasta el final". "Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", ha incidido Redondo.
Laura Estirado
La última biografía de Julio Iglesias se revisará y reeditará tras el escándalo de abusos sexuales
La última biografía de Julio Iglesias se va a "revisar" y "reescribir" después de las gravísimas acusaciones de abusos y agresiones sexuales contra el cantante. En un comunicado conjunto del autor de 'El español que enamoró al mundo', Ignacio Peyró (Madrid, 1980), y la editorial Libros del Asteroide, donde hace un año se publicó dicho título, explican que están "consternados" ante tales informaciones y dejan claro su repulsa ante las supuestas agresiones. En la biografía se describe al cantante madrileño como el español más famoso del siglo XX junto a Dalí y Picasso. "Ante la exclusiva publicada hoy por elDiario.es sobre las acusaciones de agresiones sexuales y abuso de poder que señalan a Julio Iglesias, Libros del Asteroide e Ignacio Peyró, autor de 'El español que enamoró al mundo', reciente crónica vital del artista, queremos expresar nuestra profunda consternación", describe la nota.
