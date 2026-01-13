Julio Iglesias, en directo: última hora de la acusación de agresión sexual, investigación y penas

Almeida no tiene "ninguna intención" de retirar el reconocimiento a Julio Iglesias

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que no tiene "ningún intención en estos momentos" de retirar la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad al cantante Julio Iglesias, ha criticado la "hipocresía" de la izquierda y ha instado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a que mire hacia su excompañero Íñigo Errejón y los socialistas hacia el exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE Francisco Salazar.

Tras conocerse esta situación, tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al Gobierno de Almeida la retirada del título de Hijo Predilecto de Madrid concedido en el año 2015 al cantante." Es la hipogresía de la izquierda. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias. También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?", ha contestado el primer edil a la prensa desde Usera.