Premios de cine
Dónde y a qué hora ver el anuncio de los nominados a los Premios Goya 2026 hoy martes
La carrera por los Premios Goya 2026 da este martes un nuevo paso con el anuncio de los candidatos a los galardones más importantes de la industria del cine español, que se entregarán el 28 de febrero en Barcelona, en una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como 'Los domingos' o 'Sirat'.
La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls serán los encargados de desvelar los nominados en esta 40 edición desde la Academia del Cine, a partir de las 16:40 horas, en un acto que se podrá seguir también en RTVE y Youtube.
A esta edición optan 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 42 adaptados. También concurren 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados asciende a 48.
Está por ver si los 2.900 miembros de la academia, profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, se decantan por seguir la estela de los premios entregados hasta ahora -los Forqué- y las nominaciones -los Feroz-.
De ser así, una de las más nominadas será 'Los domingos', la película de Alauda Ruíz de Azúa sobre una joven que recibe la llamada de la vocación religiosa, y que se alzó con el galardón de los productores, al igual que su protagonista, Patricia López Arnáiz.
Competía en los Forqué con otros títulos que seguramente acapararán nominaciones a los Goya como 'Sorda', la ópera prima de Eva Libertad, 'Maspalomas', de José María Goenaga y Aitor Arregi -cuyo protagonista masculino, José Ramón Soroiz, se ha llevado ya reconocimientos como la concha de plata en San Sebastián por su interpretación de un hombre mayor gay - y 'Sirat', de Oliver Laxe.
Esta última película, sobre un padre que busca a su hija en el mundo de las raves, es candidata por España a los Óscar y estaba nominada a los Globos de Oro entregados este domingo, donde fue superada por 'El agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho.
Otros títulos españoles que previsiblemente se escucharán este martes son 'Romería', de Carla Simón; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay, 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo; y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera, todas ellas en las nominaciones de los Feroz, que entregan los informadores cinematográficos.
Junto a ellas son posibles candidatas 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar y 'Un fantasma en la batalla', de Agustín Díaz Yanes, así como los documentales 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta. Como película de animación triunfó en los Forqué 'Decorado', de Alberto Vázquez, mientras 'Belén', de Dolores Fonzi, fue elegida película latinoamericana del año.EFE
Suscríbete para seguir leyendo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- Eva Soriano: 'Le cogí manía al catalán porque en el colegio se reían de mí al hablarlo
- Nova estrena la versión americana de 'Velvet', protagonizada por Yon González
- Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026
- Fernando Gil: 'Antes de 'Machos alfa' pensé que quizá tenía que buscar otra manera de ganarme la vida
- Agatha Christie inmortal: guía para ver las mejores series basadas en sus novelas
- Adolfo Blanco, propietario de los Verdi: 'No creo que Netflix vaya a comprar Warner para crear Netflix 2, no tendría sentido
- Entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid: cuándo salen a la venta y precios