El festival Tradicionàrius pone el foco en "las lenguas habladas, musicadas y bailadas del Pirineo" en su 39ª edición

Si, el año pasado, Tradicionàrius miró hacia el Mediterráneo, en 2026 se echa al monte y traza como leitmotiv de su 39ª edición la cordillera pirenaica, entendida no como un muro fronterizo sino como un territorio de encuentro cultural. El festival de música tradicional y popular, que se despliega desde este viernes hasta el 27 de marzo, pone el foco en “las lenguas habladas, musicadas y bailadas del Pirineo, con proyectos de Occitania, el País Vasco, Aragón y los Països Catalans”, precisaron este martes los representantes de la comisión de programación de la muestra, Anaís Falcó, Manu Sabater y Andrea Moliner.

Este Tradicionàrius reserva más de 50 actividades, encabezadas por producciones propias como la que abrirá este viernes la programación en la sede del CAT (Centre Artesà Tradicionàrius), de Gràcia, el concierto de la Orquestra Colònies Escola Folk del Pirineu, en conmemoración del 25º aniversario de este proyecto educativo, a cargo de 35 músicos que se han vinculado a él a lo largo de los años. Otra propuesta exclusiva será ‘Faroner al Cap de Creus, campaner a Taüll’, el 23 de enero. Se trata de un homenaje a Jordi Fàbregas, impulsor del festival, fallecido hace cinco años, en el que se recorrerán canciones de los grupos de los que formó parte: La Murga, Coses, Primera Nota y El Pont d’Arcalís.

Los conciertos en el CAT tendrán a protagonistas como el dúo vasco Tapia eta Leturia (20 de febrero), el grupo occitano Cocanha (6 de marzo) y la aragonesa Orquestina del Flabirol (20), así como las propuestas catalanas de Sorguen (27 de febrero), Cati Plana & Artur Blasco (13 de marzo) y el dúo percusivo Trucs (21). En el mismo CAT, pero a pie de pista, el ciclo ‘Arran d’escenari’ acogerá a Arkaitz Miner i Quico Pugués (5 de febrero), La Sonsoni (8) y La Filadora (5 de marzo).

Tándem con Barnasants

La alianza de Tradicionàrius con el festival de canción de autor Barnasants dará cobertura a cuatro actuaciones, la del Guillaume López Trío (6 de febrero), la cantante italiana Carmen Consoli con l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (22 de febrero) y el dúo L’Arannà (8 de mayo), así como el espectáculo ‘La balada d’en Solé Sugranyes’ (15), en torno al militante anarquista, en el que están implicados músicos como el acordeonista Carles Belda y la percusionista Núria Andorrà.

Programa al que se suman actividades como las noches de ‘ball folk’, los ‘foguerons de Sant Antoni’, en diversas plazas de Gràcia, y los paseos de ‘xeremiers’, ‘glosadors’ i ‘pandereteiras’ del ciclo ‘Folk als mercats’. El 39º Tradicionàrius se identifica con tres símbolos: la flor 'carlina acaulis', símbolo pirenaico; las franjas indicativas blanca y roja de los senderos de largo recorrido, y el cencerro, campana que se ha convertido en ingrediente de instrumentaciones actuales en el entorno folk. Esta edición está dedicada a la memoria del músico piamontés Vincenzo ‘Chacho’ Marchelli, fallecido el pasado mes.