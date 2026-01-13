Dónde ver 'Los Domingos', 'Sirat', 'Maspalomas' y el resto de películas nominadas a los Premios Goya 2026

'Los domingos', con 13 nominaciones, y 'Sirat', con 11, son las películas que se esgrimen como las favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrará en Barcelona el 28 de febrero.

La película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, 'Los domingos', se ha alzado como la gran favorita a los Goya tras sumar 13 nominaciones. Ganadora ya de la Concha de Oro en San Sebastián, aborda las divisiones que una chica de 17 años provoca en su familia al decidir que quiere ser monja de clausura. Este tercer largometraje de Alauda - tras 'Cinco lobitos' (2022) y 'Querer' (2024)- está disponible en Movistar+.

'Sirat' se fue sin premio de los Globos de Oro, pero tiene infinitas oportunidades todavía para ser ampliamente reconocida: es la representante española para ir a los Oscar y también está preseleccionada para los Bafta. Además, este filme de Oliver Laxe, afronta los Goya con 11 nominaciones y se postula como otra de las grandes favoritas. Estrenada el pasado 6 de junio y vista por más de 400.000 espectadores, el protagonista recorre el mundo de las raves junto a su hijo pequeño en busca de su hija desaparecida. También forma parte de las producciones originales de Movistar Plus+, y está disponible desde mediados de septiembre.

'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, se planta en los Goya con 9 nominaciones. Esta película aborda el amor en la vejez a través del relato de un hombre de 76 años abiertamente gay que se ve obligado a dejar su placentera vida en Canarias e ingresa en una residencia en San Sebastián. Todavía no está disponible en ninguna plataforma de 'streaming', pero podrá verse en Movistar+ a partir del 26 de enero.

El filme dirigido por Eva Libertad, 'Sorda' es el primer largometraje de esta cineasta que cuenta la vida de una mujer sorda, Ángela, y todas las inseguridades de una a pareja mixta -él es oyente- y especialmente el afán de ella por mantener un vínculo especial con su hija. Está disponible en Movistar + y Amazon Prime. Esta película, con cuatro nominaciones a los Goya es la primera de España en la que la actriz protagonista es sorda.