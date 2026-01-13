Casa Seat cierra su quinto año con más de 338.000 visitantes, un 30% más

CASA SEAT cierra su quinto año desde su inauguración con más de 338.000 visitantes y más de 300 eventos realizados. El edificio vértice de Paseo de Gracia se ha convertido en un referente de la agenda cultural barcelonesa: ha acogido firmas de libros para celebrar Sant Jordi, eventos deportivos como la CUPRA Running Tribe, colaboraciones con Netflix, Serializados, la exposición de los Hermanos Grangel con míticos personajes animados de Hollywood, así como la proyección de películas para los más pequeños durante el verano. El edificio de Barcelona también ha acogido los Secret Shows de Les Nits de Barcelona, pequeños conciertos por donde han pasado artistas como Suu, Nena Daconte o De Rancho.

“2025 ha sido un año de éxitos. Hemos celebrado el quinto aniversario de CASA SEAT, hemos acogido a un total de 338.593 visitantes —un 28% más que el año anterior— y hemos celebrado 310 eventos —un 10% más respecto al 2024—”, afirma Cristina Vall-Llosada, managing director de Casa Seat en una nota enviada por la compañía. Durante la Navidad, los Magic Days by Rocambolesc han batido récords de asistentes con más de 145.000 personas y con las visitas de más de 2.000 niños y niñas de centros de educación y fundaciones de la ciudad que han vivido la magia de la Navidad.