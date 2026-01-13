Galardones del cine español
'Los domingos' y 'Sirat' encabezan las nominaciones de los Premios Goya 2026: lista completa de candidatos
La película de Alauda Ruiz de Azua se coloca como favorita con 13 candidaturas, por delante del filme de Oliver Laxe (11), 'Maspalomas' (9) y 'La cena' (8)
La 40ª edición de los Premios Goya ya tiene protagonistas. Este martes, en un acto conducido por los actores Toni Acosta y Arturo Valls, se han dado a conocer los nombres de los nominados que optarán a premio en la gala que el 28 de febrero se celebrará en el Auditori del Centre Internacional de Convencions de Barcelona. 'Los domingos', con 13 candidaturas, se coloca como gran favorita, por delante de 'Sirat', con 11 nominaciones, 'Maspalomas', con nueve, y, la gran sorpresa, 'La cena', con ocho.
A continuación, la lista completa de categorías y nominados a los Goya 2026:
Mejor Película
'Los domingos'
'Maspalomas'
'Sorda'
'Sirat'
'La cena'
Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azua, por 'Los domingos'
Carla Simon, por 'Romería'
Oliver Laxe, por 'Sirat'
Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por 'Maspalomas'
Albert Serra, por 'Tardes de soledad'
Mejor dirección Novel
Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'
Gerard Oms, por 'Muy lejos'
Ion de Sosa, por 'Balearic'
Gemma Blasco, por 'La furia'
Eva Libertad, por 'Sorda'
Mejor actriz protagonista
Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'
Ángela Cervantes, por 'La furia'
Antonia Zegers, por 'Los Tirtuga'
Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'
Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'
Mejor actor protagonista
Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'
Alberto Sanjuán, por 'La cena'
Miguel Garcés, por 'Los domingos'
Mario Casas, por 'Muy lejos'
Manolo Solo, por 'Una quinta protuguesa'
Mejor actriz de reparto
Nagore Aramburu, por 'Los domingos'
Elena Irureta, por 'Sorda'
Elvira Mínguez, por 'La cena'
Miryam Gallego, por 'Romería'
Maria de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'
Mejor actor de reparto
Kandido Uranga, por 'Maspalomas'
Miguel Rellán, por 'El cautivo'
Juan Minujín, por 'Los domingos'
Tamar Novas, por 'Rondalla'
Álvaro Cervantes, por 'Sorda'
Mejor actriz revelación
Llúcia Garcia, por 'Romería'
Elvira Lara, por 'Los Tortuga'
Nora Hernández, por 'La cena'
Blanca Soroa, por 'Los domingos'
Miriam Garlo, por 'Sorda'
Mejor actor revelación
Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'
Antonio Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'
Julio Peña, por 'El cautivo'
Hugo Welzel, por 'Enemigos'
Mitch, por 'Romería'
Mejor guion adaptado
'Romería'
'Sorda'
'Ciudad sin sueño'
'La buena letra'
'La cena'
Mejor guion original
'Sirat'
'Los domingos'
'Maspalomas'
'Un fantasma en la batalla'
'Una quinta portuguesa'
Mejor dirección de fotografía
'Sirat'
'Ciudad sin sueño'
'Los domingos'
'Los tigres'
'Maspalomas'
Mejor montaje
'Sirat'
'Un fantasma en la batalla'
'Ciudad sin sueño'
'Los domingos'
'Los tigres'
Mejor sonido
'Sirat'
'Sorda'
'El cautivo'
'Los domingos'
'Los tigres'
Mejor dirección de arte
'Sirat'
'El cautivo'
'La cena'
'Los tigres'
'Maspalomas'
Mejor efectos especiales
'Sirat'
'Gaua'
'Enemigos'
'Los tigres'
'Un fantasma en la batalla'
Mejor diseño de vestuario
'El cautivo'
'La cena'
'Gaua'
'Los domingos'
'Romería'
Mejor maquillaje y peluquería
'Sirat'
'Maspalomas'
'El cautivo'
'Gaua'
'La tregua'
Mejor dirección de producción
'Sirat'
'Los domingos'
'Ciudad sin sueño'
'Los tigres'
'Maspalomas'
Mejor música original
'Sirat'
'El talento'
'Leo y Lou'
'Los tigres'
'Maspalomas'
Mejor canción original
'Caigan las rosas blancas'
'Flores para Antonio'
'Hasta que me quede sin voz'
'La cena'
'Parecido a un asesinato'
Mejor cortometraje de ficción
'Ángulo muerto'
'De sucre'
'El cuento de una noche de verano'
'Sexo a los 70'
'Una cabeza en la pared'
Mejor cortometraje documental
'Disonancia'
'El Santo'
'La conversación que nunca tuvimos'
'The painter's room'
'Zona Wao'
Mejor cortometraje de animación
'Buffet Paraíso'
'Carmela'
'El corto de Rubén'
'El estado del alma'
'Gilbert'
Mejor película documental
'Tardes de soledad'
'Flores para Antonio'
'2025. Todos somos Gaza'
'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'
'The sleeper. El Caravaggio perdido'
Mejor película de animación
'Decorado'
'Bella'
'Olivia y el terremoto invisible'
'El tesoro de Barracuda'
'Norbert'
Mejor película europea
'Cónclave'
'La chica del aguja'
'On falling'
'In simple accidente'
'Valor sentimental'
Mejor película iberoamericana
'Belén'
'La misteriosa mirada del flamenco'
'La piel del agua'
'Manas'
'Un poeta'
Suscríbete para seguir leyendo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- Eva Soriano: 'Le cogí manía al catalán porque en el colegio se reían de mí al hablarlo
- Nova estrena la versión americana de 'Velvet', protagonizada por Yon González
- Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026
- Fernando Gil: 'Antes de 'Machos alfa' pensé que quizá tenía que buscar otra manera de ganarme la vida
- Agatha Christie inmortal: guía para ver las mejores series basadas en sus novelas
- Adolfo Blanco, propietario de los Verdi: 'No creo que Netflix vaya a comprar Warner para crear Netflix 2, no tendría sentido
- Entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid: cuándo salen a la venta y precios