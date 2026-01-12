Dónde ver 'Una batalla tras otra', la gran ganadora de los Globos de Oro

'Una Batalla Tras Otra' hizo honor a su nombre y conquistó los Globos de Oro al alzarse con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en una gala que por segundo año consecutivo mostró su admiración al cine brasileño gracias a 'El Agente Secreto'. La película de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis, se hizo con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y mejor guión.

El alocado thriller de Paul Thomas Anderson se perfila como uno de los grandes favoritos para los Óscar en marzo. La vertiginosa cinta, que incluye violentos radicales de izquierda, redadas migratorias y supremacistas blancos, ha conectado con el público y la crítica en un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado. Pero su protagonista, DiCaprio, no logró imponerse a Chalamet, premiado por su interpretación de un ambicioso jugador de pimpón de la década de 1950 en "Marty Supreme".

La película sigue en algunas salas de cine españolas y también puede disfrutarse desdeel sofá de casa, ya que Movistar + la estrenó el pasado mes de diciembre.