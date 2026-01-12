Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios de cine

Dónde ver 'Una batalla tras otra', la gran ganadora de los Globos de Oro

‘Sirat’ se queda sin premio en unos Globos de Oro que afianzan la carrera hacia el Oscar de ‘Una batalla tras otra’

Thomas Pynchon y Paul Thomas Anderson, dos posmodernos unidos por un hilo invisible

Leonardo DiCaprio en 'Una batalla tras otra'.

Leonardo DiCaprio en 'Una batalla tras otra'. / Associated Press/LaPresse / LAP

'Una Batalla Tras Otra' hizo honor a su nombre y conquistó los Globos de Oro al alzarse con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en una gala que por segundo año consecutivo mostró su admiración al cine brasileño gracias a 'El Agente Secreto'. La película de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis, se hizo con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y mejor guión.

El alocado thriller de Paul Thomas Anderson se perfila como uno de los grandes favoritos para los Óscar en marzo. La vertiginosa cinta, que incluye violentos radicales de izquierda, redadas migratorias y supremacistas blancos, ha conectado con el público y la crítica en un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado. Pero su protagonista, DiCaprio, no logró imponerse a Chalamet, premiado por su interpretación de un ambicioso jugador de pimpón de la década de 1950 en "Marty Supreme".

La película sigue en algunas salas de cine españolas y también puede disfrutarse desdeel sofá de casa, ya que Movistar + la estrenó el pasado mes de diciembre.

El beso más cuqui de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Globos de Oro

El momento de Paul Thomas Anderson, por fin

Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande

'Una batalla tras otra' afianza su carrera hacia el Oscar en unos Globos de Oro que dejan sin premio a 'Sirat'

Dónde ver 'Una batalla tras otra', la gran ganadora de los Globos de Oro

Así se han repartido los Globos de Oro: lista completa de ganadores

