Batalla mediática
Paramount exige información a Warner Bros. Discovery mientras persiste en su oferta hostil
Paramount Skydance (PSKY) ha presentado una demanda para exigir más información a Warner Bros. Discovery (WBD) mientras continúa impulsando su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según medios especializados. En una carta enviada este lunes a los accionistas de WBD, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando al tribunal que "ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta".
La demanda se interpone menos de una semana después de que la junta directiva de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount. El mes pasado, Warner anunció un acuerdo con Netflix para la venta de su negocio de estudios y de streaming, en una operación valorada en unos 72.000 millones de dólares en términos de capital.
Tras hacerse público el pacto con Netflix, Paramount dio a conocer su oferta hostil para hacerse con Warner.
