Alquiler pisosCornellàEndesaMarc GiróFeijóoGlobos de Oro 2026PortAventuraBono transporteSant AdriàSamantha Vallejo-Nágera
Batalla mediática

Paramount exige información a Warner Bros. Discovery mientras persiste en su oferta hostil

El legendario depósito de agua de los estudios Warner Bros. en Burbank, California.

El legendario depósito de agua de los estudios Warner Bros. en Burbank, California. / Associated Press/LaPresse / LAP

EFE

EFE

Nueva York
Paramount Skydance (PSKY) ha presentado una demanda para exigir más información a Warner Bros. Discovery (WBD) mientras continúa impulsando su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según medios especializados. En una carta enviada este lunes a los accionistas de WBD, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando al tribunal que "ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta".

La demanda se interpone menos de una semana después de que la junta directiva de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount. El mes pasado, Warner anunció un acuerdo con Netflix para la venta de su negocio de estudios y de streaming, en una operación valorada en unos 72.000 millones de dólares en términos de capital.

Tras hacerse público el pacto con Netflix, Paramount dio a conocer su oferta hostil para hacerse con Warner.

