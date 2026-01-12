El momento de Paul Thomas Anderson, por fin

Se han cumplido todas las previsiones y ‘Una batalla tras otra’ ha sido la más laureada en la gala de los Globos de Oro. Aunque ha ganado en cuatro de las nueve categorías en la que había sido nominada, tres de esos premios son los más importantes, película (en apartado de comedia o musical), dirección y guion, y todos recaen en Paul Thomas Anderson, un cineasta al que, hasta la fecha, le habían sido esquivos los galardones hollywoodienses.

Nominado 11 veces en alguna de estas tres mismas categorías para los Oscar, no ganó ninguna de ellas, y los Globos de Oro no se habían fijado en él hasta hoy: tan solo una nominación al guion en 2022 por ‘Licorice pizza’, algo bastante desconcertante teniendo en cuenta su trayectoria. Otra cosa distinta son los festivales europeos, ya que ‘Magnolia’ logró el Oso de Oro en Berlín y ‘Pozos de ambición’ el Oso de Plata al mejor director en este certamen, con ‘Embriagada de amor’ se llevó en Cannes el premio a la mejor dirección y repitió en esta categoría en Venecia con ‘The master’.

Infinity Chase en 'Una batalla tras otra', que ha conseguido 4 Globos de Oro este pasado domingo. / EPC

En el otro apartado, el dramático, destaca ‘Hamnet’, con premios a la mejor película y actriz en drama (Jessie Buckley). Las películas que giran alrededor de la vida de William Shakespeare acostumbran a ser laureadas por la industria estadounidense: recuerden ‘Shakespeare enamorado’, que en 1998 ganó tres Globos y cuatro Oscar, entre ellos los de mejor película en ambas ceremonias. ‘El agente secreto’, espléndido retrato del Brasil de los últimos años de la dictadura, ha refrendado su buena entrada en Hollywood ganando en las categorías de mejor filme de habla no inglesa y actor en película dramática (Wagner Moura), lo que ha dejado a ‘Sirat’ sin premio. La película de Oliver Laxe tenía duros rivales en esta edición, ya que ‘Valor sentimental’ y ‘Un simple accidente’ también pujaban fuerte.

La verdad es que no hay sorpresas dignas de mención. La meteórica escalada hacia el Olimpo que lleva practicando Timothée Chalamet en los últimos años, se ha visto refrendada con su premio al mejor actor en comedia por su composición de una estrella del ping pong en ‘Marty Supreme’. ‘Los pecadores’, pese al runrún, se lleva un premio de consolación, el de mejor logro en taquilla, y el de mejor música. Merecía algo más.

En unos tiempos descabellados por lo que a las decisiones de Donald Trump se refiere y su influencia cada vez más peligrosa y violenta en la geopolítica internacional, que exista una película como ‘Una batalla tras otra’, y también ‘Eddington’ –un filme aún más virulento sobre la América actual, e incomprensiblemente sin presencia alguna en los Globos– es algo más que saludable. Anderson habla de los movimientos revolucionarios de los años 70 y lo que pueda quedar de ellos en la actualidad en un momento sumamente delicado, y no es bajo ningún concepto una película del agrado del actual inquilino de la Casa Blanca. ‘Una batalla tras otra’ ha ganado en el apartado de comedia o musical, pero no deja de ser una película de resistencia.