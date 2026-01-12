De 'Mar i Cel' a 'L'amor venia amb taxi': estos son los cinco espectáculos más vistos del 2025 en Barcelona

'Mar i Cel': 213.858 espectadores El musical 'Mar i Cel', de Dagoll Dagom, estuvo toda la temporada 2024-25 en cartel en el Victòria. La nueva producción protagonizada por un joven reparto liderado por Alèxia Pascual y Jordi Garreta bajó el telón el pasado julio tras una temporada de éxito desde su estreno en septiembre de 2024. Tras convertirse en película este otoño, este clásico del musical catalán basado en una obra homónima de Àngel Guimerà seguirá adelante en el futuro: el Mago Pop ha adquirido los derechos del espectáculo.

Un momento de 'Mar i Cel'. / David Ruano

'El fantasma de la ópera': 91.561 espectadores La adaptación de este gran musical de Andrew Lloyd Webber, autor entre otros de 'Jesucristo Superstar' y 'Cats', ha triunfado en el Teatre Tívoli con una producción que lleva en Barcelona desde septiembre. Daniel Diges como Fantasma y Ana San Martín como Christine recrean esta historia de amor imposible sin la grandiosidad del montaje de Londres pero con unos efectos y escenografia impactantes. En esta producción procedente de Madrid dirigida por Federico Bellone brilla la orquesta que dirige Miquel Tejada.

Ana San Martín y Daniel Diges actores del musical 'El fantasma de la Ópera', junto al director musical Miquel Tejada. / Jordi Galderic Casademont

'Improshow': 86.585 Este espectáculo es ya un clásico de la cartelera barcelonesa. Lleva años de éxito en el Teatreneu en una sala de 360 localidades. ¿El secreto? El formato del teatro improvisado que promete siempre sorpresas y buen humor. La función nunca es igual y sus intérpretes tienen un don especial para conectar con el público, son unos ases a la hora de empatizar con el espectador y provocar lo justo. Muchos repiten o recomiendan la experiencia. Una propuesta fresca y desenfadada que conecta con un público amplio y joven desde el 2004.

Una imagen de 'Improshow'. / Cedida por Improshow

'Nada es imposible-Broadway Edition': 75.668 Antonio Díaz, conocido popularmente como el Mago Pop, sigue imparable en el Victòria, el teatro que compró en el Paral.lel, donde su espectáculo sigue triunfando día tras día desde su regreso el pasado octubre. Capaz de llenar dos funciones diarias en una sala de 1.224 butacas, este 'crack' se ha convertido el Rey Midas del ilusionismo. Muchos espectadores repiten, también vienen muchos extranjeros. Su lema 'Nada es imposible' hace tiempo que ha dejado de ser un sueño para convertirse en realidad.

El Mago Pop, en el patio de butacas del Victória. / EFE / QUIQUE GARCÍA

'L'amor venia amb taxi': 55.149 espectadores La Cubana ha regresado al teatro donde debutó en Barcelona con un entrañable y divertido homenaje a quienes mantuvieron el teatro en catalán durante la dictadura franquista, como Rafael Anglada, autor de 'L'amor venia amb taxi'. Protagonizado por un curioso grupo de teatro aficionado de los años 60, este musical rememora a artistas y artesanos que brillaron en el Paral.lel y en el barrio donde se ubica el Romea, cuyo aforo es de 618 butacas. Es el único lugar donde se puede ver. La histórica compañía no hará gira con él.