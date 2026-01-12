Adolfo Blanco, propietario de los Verdi: "No creo que Netflix vaya a comprar Warner para crear Netflix 2, no tendría sentido"

Los Cinemes Verdi de Barcelona celebran este año su centenario. La sala cinematográfica se inauguró el 10 de febrero de 1926. Es la más antigua de Barcelona. De 1923 es el Coliseum, pero ahora es un teatro. Y los Bosque empezaron en 1905 con espectáculos teatrales y de ópera, y a partir de 1907 hicieron exhibiciones cinematográficas, pero no de manera regular.

Adolfo Blanco, consejero delegado de A Contracorriente Films, la compañía que gestiona los Verdi desde 2015, nos recuerda los inicios de la sala: "A finales del siglo XIX, los empresarios del Verdi constataron que empezaba a flaquear el teatro y compraron un proyector de cine. Ponían películas de vez en cuando, hasta que en febrero de 1926 se convirtió solo en sala de cine". La primera película exhibida en aquella histórica sesión fue la producción francesa 'Los náufragos del destino'.

Cine de autor

Una de las primeras decisiones del centenario ha sido la de convertir el supermercado que se encuentra justo al lado de las cinco salas de la calle Verdi en dos cines más. "El supermercado es parte del inmueble de los Verdi", explica Blanco. "Antes de la pandemia estuvimos a punto de hacer la ampliación. Hemos seguido la línea editorial de cine de autor impulsada por Enric Pérez, y hay filmes de este perfil que ahora mismo no pueden entrar. Ha pasado recientemente con 'El extranjero' de François Ozon, que no hemos podido poner". Blanco recalca una idea muy importante: "Es doloroso dar final a películas que aún creemos que tienen un potencial para estar más tiempo en cartel".

Adolfo Blanco, propietario de los cines Verdi, que cumplen 100 años este 2026. / Jordi Otix / EPC

Los Verdi se han quedado pequeños. En 2025 pasaron por ahí medio millón de personas. Igual que el pasado 2024: mientras los espectadores bajaban de forma generalizada en España un 1,39%, el número de asistentes al Verdi creció un 30% llegando a los 500.000 espectadores. Dos salas más paliarán en parte el problema (en total, ganan unas 180 butacas). Los Verdi Park, en la paralela calle de Torrijos, seguirá teniendo cuatro salas. Los cines forman parte de la identidad del barrio de Gràcia. Pero, ¿qué tipo de público tienen? Blanco hace una distinción entre los Verdi de Barcelona y los de Madrid: "Son distintos por el barrio, el estilo arquitectónico y el tipo de público. En Barcelona se ven apuestas más atrevidas y hay un público más heterogéneo y joven, un poco el reflejo de lo que es Gràcia en este momento. Los Verdi de Madrid están en Chamberí, el espectador medio es gente de clase acomodada, más mayor, académico, que acepta menos las propuestas radicales".

Libro y documental

Los Verdi, sede del BCN Film Fest, tuvieron un éxito enorme cuando proyectaron 'Roma', el filme de Alfonso Cuarón, varias semanas antes de su pase a la plataforma Netflix, y ya estando en 'streaming' siguieron proyectándola algunas semanas más. ¿La adquisición de Warner por Netflix puede poner en peligro el modelo de sala que representan los cines Verdi? Blanco lo tiene claro: "Una integración de este tipo es negativa para la industria. Creo que la idea debería ser la de potenciar Warner. De haberla comprado Paramount sería tener un rival menos. No creo que Netflix vaya a comprar Warner para crear Netflix 2, no tendría sentido".

Otras dos actividades del centenario son la realización de un libro (que saldrá en febrero, lo publicará Plataforma y tendrá textos de Josep María Contel, Enrique Pérez y Paz Recolons) y un documental. "El libro cuenta la historia del cine, mientras que el documental inventa una historia a partir de la cual se explica la huella del cine en la ciudad", aclara Blanco. El documental, realizado por Berta García-Lacht, cuenta con la coproducción de Isabel Coixet, y en él aparece bastante J. A. Bayona. El libro tiene epílogo de Albert Serra. "Isabel y Bayona están identificados con Gràcia y los Verdi", comenta Blanco, y en cuanto a Serra, "explica con mucha gracia su primera visita a Barcelona para ir a los Verdi a ver 'El liquidador' de Atom Egoyan".