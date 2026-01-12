La actriz y directora Magüi Mira, nueva presidenta de la Academia de Artes Escénicas

La actriz y directora Magüi Mira es la nueva presidente de la Academia de Artes Escénicas de España en sustitución de Cayetana Guillén Cuervo, que ha presidido la institución durante los últimos cuatro años, un mandato bajo el que nacieron los Premios Talía, los Goya de las Artes Escénicas.

De las tres candidaturas presentadas, la de la actriz, directora y productora teatral Magüi Mira ha sido la más votada con 167; le ha seguido la del actor Roberto Álvarez con 147 y la tercera candidatura de Manuel Moya ha obtenido 89 votos.

En la junta directiva, junto a Magüi Mira (Valencia, 1944) -socia fundadora de la Academia de Artes Escénicas- estarán representantes de la dirección escénica, la música, el circo o la interpretación como Anabel Alonso. También Ángel Jiménez; Antonio Ruíz Onetti; Carlos Álvarez Rodríguez; la directora Carmen Portaceli; Denis Rafter; Florián Recio; el bailarín Igor Yebra; el mago Jorge Blass; Juana Escabias; Juanjo Llorens García; Luis Miguel González.

Además de Manuel González Villanueva; María Ángeles Fayos; Marta Torres Blanc; Moisés Rodríguez Martínez; Antonio Simón Rodríguez Martínez; Dª Patricia Rodríguez Cercas; Rosario Ángeles Valls.

Premios teatrales

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la directora, dramaturga y actriz, Mira ha obtenido importantes premios teatrales como el Valle-Inclán, el Ercilla o el María Guerrero. Su nombre es uno de los más respetados de la escena española desde que en los ochenta alcanzara el éxito con 'La noche de Molly Bloom',

Comenzó como directora teatral en 2001 con 'Top girls', obra de la autora británica Caryl Churchill. Después han llegado títulos como 'El perro del hortelano' (premio Ágora), 'Morocco Bar', 'Master class', 'El censor', 'La luna de lluvia', 'Un cuento de invierno', 'Madame Bovary', '¡Ay Carmela!', 'En el estanque dorado', 'Pluto' o 'El discurso del rey'.

Más recientemente 'La música y tiene pendiente de estreno una adaptació de 'La Barraca' de Blasco Ibañez La Barraca, con Antonio Hortelano y Daniel Albadalejo.