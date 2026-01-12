2025, otro año récord del teatro catalán, que consolida los tres millones de espectadores

Los teatros de Barcelona han superado este 2025 por segundo año consecutivo los 3 millones de espectadores, consolidando los niveles de asistencia más altos del sector. En términos globales, las salas han registrado en total 3.120.964 espectadores. Ha habido un ligero ascenso en número de espectadores, 586, pero, en cambio, la recaudación ha sido bastante mayor.

La ocupación media se situó en el 64,21%, ligeramente por encima del 64,07% del año anterior, mientras que la recaudación total alcanzó los 98.085.027,21 euros, casi un 6% más que en 2024. El aumento de recaudación se explica por la presencia en la cartelera de muchos más musicales y espectáculos como el del Mago Pop, con un precio superior al habitual en el teatro.

"Mantenernos por encima de los tres millones de espectadores confirma la solidez del sector, capaz de sostener un alto nivel de actividad, con mejoras destacables en la asistencia a obras en catalán y en las salas de proximidad, y sitúa el 2025 como el mejor año", ha señalado Isabel Vidal, presidenta de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca).

Lo importante para Vidal es afianzar la cifra de los tres millones de espectadores, durante tantos años anhelada. "Aunque sean solo unos 500 espectadores más que el año anterior, mantenerse por encima de los tres millones confirma que la afición al teatro se mantiene. Se considera una actividad normalizada, sana y buena. La calidad de los artistas y de la oferta, con mucha autoría catalana, tienen mucho que ver en el éxito del teatro", ha afirmado Vidal a EL PERIÓDICO. Y que se haya puesto de moda regalar entradas para ir a ver espectáculos también va a favor, así como "un descenso de las invitaciones y de las promociones".

Una escena 'El principi d'Arquimedes', un nuevo montaje en el Espai Texas. / EPC

En las salas de proximidad, de menos de 200 localidades, la evolución ha sido especialmente significativa. La tendencia del año anterior también se confirma en estas salas, tierra de abono donde germinan proyectos de nuevos artistas y compañías. Estas salas han pasado de 320.209 espectadores en 2024 a 398.428 en 2025, con un incremento importante del 24,4%. Y su ocupación media ha aumentado hasta el 64,48%, siendo la recaudación de 6.038.699,35 euros.

En catalán y en castellano

Los espectáculos en lengua catalana han registrado en 2025 un mayor número de espectadores que el año anterior alcanzando un millón y medio de espectadores (1.518.636 exactamente), un 10% más que en 2024, mientras que el porcentaje de asistencia a estas funciones ha pasado del 44,09% al 48,66%.

El número de funciones en catalán también ha crecido ligeramente: 7.483, un 4,12% más que en el año anterior, lo que representa el 56,57% del total de funciones. Y es que los espectáculos más vistos de 2025 han sido los musicales 'Mar i Cel' en el Teatre Victòria, una despedida a lo grande de Dagoll Dagom; 'El fantasma de la ópera', en el Teatre Tívoli; 'Improshow', en el Teatreneu; 'El Mago Pop. Nada es imposible', en el Teatre Victòria; y 'L'amor venia amb taxi', de La Cubana en el Teatre Romea. Las cifras se mantienen dentro de esa fluctuación habitual entre cerca de un 60% de obras en catalán y de un 40% en castellano.

Dagoll Dagom triunfó de nuevo con 'Mar i Cel'. / VICTÒRIA ROVIRA

En las salas de menos de 200 localidades, los espectáculos más vistos han sido 'Corta el cable rojo', en La Muntaner; la nueva producción de 'El principi d’Arquimedes', en el Texas; 'Y no quedará ninguno', en la Sala Ars; y otras dos obras recuperadas en el Espai Texas, 'Krämig' y 'Ovelles', que confirman la buena marcha de esta sala de Gràcia inaugurada en 2023 surgida tras la reconversión de la antigua multisala del cine Texas en un espacio con cine y teatro.

La previsión para este 2026 es buena. "Tener más ingresos de taquilla permite arriesgar más a los productores", dice Vidal. Los aniversarios del Teatre Lliure, del Festival Grec y de la productora Focus junto al regreso de El Mago Pop a partir de octubre -como ya anunció solo se podrá ver su show en sala en el Teatre Victòria- prometen seguir animando la cartelera. Pero antes llegará la nueva edición del Cap Butaca Buida, un reto cultural que ha arraigado en Catalunya en solo dos ediciones. La tercera se celebrará el próximo 21 de marzo.

Mago Pop, el fenómeno

El Mago Pop es todo un fenómeno. Estas Navidades ha hecho numerosas funciones dobles desde su regreso a Barcelona, especialmente estas Navidades ante la gran demanda de entradas. El ilusionista que soñaba con 'El Rey León' de la magia lo ha conseguido. Está imbatible en taquilla. No quedan casi entradas para verle este enero y febrero en el Victòria donde esta temporada acaba funciones el próximo 3 de mayo. Regresará la próxima. Mientras tanto, como ya anunció, se dedicará a preparar su primera gira en estadios que se inaugurará en el Santiago Bernabéu de Madrid. La fecha está por confirmar pero las entradas regalo ya están disponibles para ver a esta estrella del rock del ilusionismo, premio Català de l'Any de El Periódico en 2023.