Temporada de premios
Lista de los nominados a los Globos de Oro 2026
La antesala de los Premios Oscar se celebran en la madrugada de este domingo 11 de enero en Los Ángeles; estos son todos los nominados
Cine:
Mejor película - Drama:
Frankenstein, de Guillermo del Toro
Hamnet, de Chloé Zhao
Un simple accidente, de Jafar Panahi
El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
Valor sentimental, de Joachim Trier
Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor Película - Musical o Comedia:
Blue Moon, de Richard Linklater
Bugonia, de Yorgos Lanthimos
Marty Supreme, de Josh Safdie
No hay otra opción, de Park Chan-wook
Nouvelle Vague', de Richard Linklater
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor Película de animación:
Arco
Demon Slayer
Elio
Las guerreras k-pop
Little Amélie
Zootrópolis 2
Logro cinematográfico y de taquilla:
Avatar: Fuego y ceniza
F1: La película
Las guerreras k-pop
Misión: Imposible - Sentencia final
Los pecadores
Weapons
Wicked: Parte II
Zootrópolis 2
Mejor película - En idioma no inglés
Un accidente simple
No Other Choice
El agente secreto
Valor sentimental
Sirāt
La voz de Hind
Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama
Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Die My Love
Renate Reinsve - Valor sentimental
Julia Roberts - Caza de brujas
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
Mejor Actuación de un actor en una película - Drama
Joel Edgerton - Sueños de trenes
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - The Smashing Machine
Michael B. Jordan - Los pecadores
Wagner Moura - El agente secreto
Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia
Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
Kate Hudson por Song Sung Blue
Chase Infiniti por Una batalla tras otra
Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
Emma Stone por Bugonia
Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia
Timothée Chalamet - Marty Supreme
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-hun - No hay otra opción
Jesse Plemons - Bugonia
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película
Benicio del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - Una batalla tras otra
Adam Sandler - Jay Kelly
Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor Director
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – Un accidente simple
Joachim Trier – Valor sentimental
Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Guion
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
Ryan Coogler – Los pecadores
Jafar Panahi – Un accidente simple
Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet
Mejor Banda sonora original
Alexandre Desplat por Frankenstein
Ludwig Göransson por Los pecadores
Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
Kangding Ray por Sirat
Max Richter por Hamnet
Hans Zimmer por F1: La película
Mejor Canción original
"Dream as One" de 'Avatar: Fuego y ceniza'
"Golden" de 'Las guerreras k-pop'
"I Lied to You" de 'Los pecadores'
"No Place Like Home" de 'Wicked: Parte II'
"The Girl in the Bubble" de 'Wicked: Parte II'
"Train Dreams" de 'Sueños de trenes'
Televisión:
Mejor serie de televisión - Drama
'La diplomática' [Netflix]
'The Pitt' [HBO Max]
'Pluribus' [Apple TV]
'Separación' [Apple TV]
'Slow Horses' [Apple TV]
'The White Lotus' [HBO Max]
Mejor Serie de televisión - Musical o Comedia
'Colegio Abbott' [ABC]
'The Bear' [FX]
'Hacks' [HBO Max]
'Nadie quiere esto' [Netflix]
'Solo asesinatos en el edificio' [Hulu]
'The Studio' [Apple TV]
Mejor Miniserie de televisión, Serie antológica o Película hecha para televisión
Adolescencia
Su peor pesadilla
La bestia en mí
Black Mirror
Dying for Sex
La novia
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama
Kathy Bates (MATLOCK)
Britt Lower (SEVERANCE)
Helen Mirren (MOBLAND)
Bella Ramsey (THE LAST OF US)
Keri Rusell (THE DIPLOMAT)
Rhea Seehorn (PLURIBUS)
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Drama
Sterling K. Brown - Paradise
Diego Luna - Andor
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Adam Scott - Separación
Noah Wyle - The Pitt
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o Comedia
Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada'
Cynthia Erivo por 'Wicked: Parte II'
Kate Hudson por 'Song Sung Blue'
Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'
Amanda Seyfried por 'The Testament of Ann Lee'
Emma Stone por 'Bugonia'
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o Comedia
Adam Brody – Nadie quiere esto
Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
Glen Powell – Chad Powers
Seth Rogen – The Studio
Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
Jeremy Allen White – The Bear
Mejor Actuación de una actriz en una miniserie, Serie antológica o Película hecha para televisión
Claire Danes (THE BEAST IN ME)
Rashida Jones (BLACK MIRROR)
Amanda Seyfried (LONG BRIGHT RIVER)
Sarah Snook (ALL HER FAULT)
Michelle Williams (DYING FOR SEX)
Robin Wright (THE GIRLFRIEND)
Mejor Actuación de un actor en una miniserie, Serie antológica o una Película hecha para televisión
Jacob Elordi (THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH)
Paul Giamatti (BLACK MIRROR)
Stephen Graham (ADOLESCENCE)
Charlie Hunnam (MONSTER: THE ED GEIN STORY)
Jude Law (BLACK RABBIT)
Matthew Rhys (THE BEAST IN ME)
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en televisión
Carrie Coon (THE WHITE LOTUS)
Erin Doherty (ADOLESCENCE)
Hannah Einbinder (HACKS)
Catherine O'Hara (THE STUDIO)
Parker Posey (THE WHITE LOTUS)
Aimee Lou Wood (THE WHITE LOTUS)
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en televisión
Owen Cooper - Adolescencia
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - The White Lotus
Jason Isaacs - The White Lotus
Tramell Tillman - Separación
Ashley Walters - Adolescencia
