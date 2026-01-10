TikTok reconvierte una torre de libros de 1998 en el nuevo fenómeno viral: “Lo vi y yo también quería una foto”

Una torre de libros destinada a simbolizar la infinitud del aprendizaje se ha convertido en un imán para los selfies en el vestíbulo de la Biblioteca de Praga, donde el imponente cilindro de 8.000 volúmenes atrae a cientos de turistas cada día.

La instalación del artista eslovaco Matej Kren, titulada “Idiom”, consiste en una pila cilíndrica de libros, con una entrada en forma de lágrima y espejos en ambos extremos, creando la impresión de un túnel sin fin.

La Biblioteca Municipal de Praga instaló la obra en su vestíbulo en 1998, pero no fue hasta hace tres años cuando empezó a volverse viral en las redes sociales. “Lo vi y yo también lo quería en una foto”, suspira el turista tailandés Pattapol Thongsaard después de haber esperado una hora junto a otras cien personas, en parte en la calle.

Miles de turistas

La portavoz de la biblioteca, Lenka Hanzlikova, confirmó a la AFP que en los periodos punta, como Navidad y Pascua, “Idiom” atrae a unos 1.000 turistas al día debido a los “algoritmos de TikTok” que lo pusieron en valor en sus contenidos a finales de 2022.

“Vamos a tener que gestionar esto de una manera u otra, porque hacer frente a esta multitud de turistas no tiene nada que ver con nuestra misión principal”, subraya. “La mayoría de los lectores se lo toman con humor y consideran la situación simplemente extraña, pero hemos tenido personas que han confundido la cola de turistas con la de devolución de libros”, explica.

La biblioteca ha reservado una de sus cinco entradas para los turistas y está considerando cobrar una entrada y contratar personal para controlar a la multitud. Preguntado por la AFP sobre este éxito inesperado, el artista afirma estar muy sorprendido. Antes de venderla a la Biblioteca de Praga, había expuesto “Idiom” en varias ciudades del mundo, utilizando cada vez libros desechados localmente.

Su obra también apareció en la portada de la revista Science y en las guías Lonely Planet, pero “nada comparable” con la actual locura, afirma el señor Kren. “Pensaba que caería en el olvido, no tenía ninguna intención de crear una atracción turística”, añade. Ghazal Nour, una iraní residente en Italia que esperó media hora para ver la torre, la considera “magnífica”, aunque cree que el entusiasmo es exagerado.