Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

En recuerdo al icono británico

Pedro Sánchez rinde homenaje a David Bowie en el décimo aniversario de su muerte

10 años sin David Bowie, la ‘estrella oscura’ que hizo de la transformación un arte

Fotografia cedida el 26 de enero de 2017, por el servicio de Correos británico (Royal Mail).

Fotografia cedida el 26 de enero de 2017, por el servicio de Correos británico (Royal Mail). / ROYAL MAIL / HANDOUT / EFE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La muerte del artista británico e icono de la cultura pop, David Bowie, un 10 de enero de 2016, dejó una profunda conmocionón en la escena musical. Una década más tarde, la fecha se ha convertido en motivo de homenaje al cantautor. Entre los mensajes en tributo a Bowie, el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha recordado al artista en una publicación a través de sus redes sociales.

"Hace diez años que David Bowie convirtió su despedida en arte", ha compartido Sánchez en su cuenta de X. Haciendo referencia a una canción de 'Blackstar', el último álbum publicado por el músico, apenas dos días antes de su muerte, el presidente español ha recordado el fallecimiento de Bowie. "Su música me sigue acompañando", ha añadido.

Bowie murió a los 69 años a causa de un cáncer y dejó como legado una trayectoria marcada por la constante reinvención artística y una amplia influencia en la música, la moda y la cultura pop. Blackstar o "Estrella oscura" fue concebido como un álbum de despedida y ocupó el número uno en las listas de decenas de países.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  2. Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026
  3. Eva Soriano: 'Le cogí manía al catalán porque en el colegio se reían de mí al hablarlo
  4. David Uclés gana el Premio Nadal con una novela barcelonesa protagonizada por Carmen Laforet, Mercè Rodoreda y Montserrat Roig
  5. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil', de Byung-Chul Han: lo espiritual como palanca del alma
  6. Nova estrena la versión americana de 'Velvet', protagonizada por Yon González
  7. Strangers things' no ha acabado: la serie vuelve a Netflix solo durante un día
  8. Fallece a los 24 años el actor y músico Siro Ouro

Pedro Sánchez rinde homenaje a David Bowie en el décimo aniversario de su muerte

Pedro Sánchez rinde homenaje a David Bowie en el décimo aniversario de su muerte

Cookie Mueller, la narradora del lado salvaje de la vida

Cookie Mueller, la narradora del lado salvaje de la vida

TikTok reconvierte una torre de libros de 1998 en el nuevo fenómeno viral: “Lo vi y yo también quería una foto”

TikTok reconvierte una torre de libros de 1998 en el nuevo fenómeno viral: “Lo vi y yo también quería una foto”

2025 de récord: el sector del libro culmina su gran año con un incremento del 4,5% de la facturación en Navidad y Reyes

2025 de récord: el sector del libro culmina su gran año con un incremento del 4,5% de la facturación en Navidad y Reyes

El duelo entre "Chad Powers" y "La empresa de las sillas"

El duelo entre "Chad Powers" y "La empresa de las sillas"

Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: "La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas"

Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: "La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas"

Fernando Gil: "Antes de 'Machos alfa' pensé que quizá tenía que buscar otra manera de ganarme la vida"

Fernando Gil: "Antes de 'Machos alfa' pensé que quizá tenía que buscar otra manera de ganarme la vida"

10 años sin David Bowie, la ‘estrella oscura’ que hizo de la transformación un arte

10 años sin David Bowie, la ‘estrella oscura’ que hizo de la transformación un arte