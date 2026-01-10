Pedro Sánchez rinde homenaje a David Bowie en el décimo aniversario de su muerte

La muerte del artista británico e icono de la cultura pop, David Bowie, un 10 de enero de 2016, dejó una profunda conmocionón en la escena musical. Una década más tarde, la fecha se ha convertido en motivo de homenaje al cantautor. Entre los mensajes en tributo a Bowie, el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha recordado al artista en una publicación a través de sus redes sociales.

"Hace diez años que David Bowie convirtió su despedida en arte", ha compartido Sánchez en su cuenta de X. Haciendo referencia a una canción de 'Blackstar', el último álbum publicado por el músico, apenas dos días antes de su muerte, el presidente español ha recordado el fallecimiento de Bowie. "Su música me sigue acompañando", ha añadido.

Bowie murió a los 69 años a causa de un cáncer y dejó como legado una trayectoria marcada por la constante reinvención artística y una amplia influencia en la música, la moda y la cultura pop. Blackstar o "Estrella oscura" fue concebido como un álbum de despedida y ocupó el número uno en las listas de decenas de países.