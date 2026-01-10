2025 de récord: el sector del libro culmina su gran año con un incremento del 4,5% de la facturación en Navidad y Reyes

La facturación de las librerías catalanas creció el 4% en la pasada campaña de Navidad y el 5% en la de Reyes respecto de los mismos periodos de 2024 y 2025. Entre ambas campañas, un 4,5% de aumento, según datos provisionales de LibriRed facilitados por el Gremi d'Editors de Catalunya. LibriRed no contabiliza las ventas en grandes superficies y plataformas digitales, canales de venta que viven su apogeo en las fechas navideñas, lo que permite intuir a fuentes del gremio que el incremento de facturación fue superior. Los datos, en cualquier caso, se corresponden con la previsión de Patrici Tixis, presidente del Gremi d'Editors, que estimó a mediados de diciembre que el libro de interés general cerraría el año con un crecimiento del 4%, hasta alcanzar los 1.250 millones de euros en España y los 320 en Catalunya. Récords absolutos.

Si Tixis calificó como "moderada" la progresión del 4% es solo porque la de 2024 fue de en torno al 10%. La facturación del libro ha aumentado cada año desde 2019. El incremento acumulado desde entonces se situaría más o menos en el 40% en 2025.

Lluvias

En una valoración de urgencia, la junta directiva del Gremi de Llibreters de Catalunya considera que fueron las de Navidad y Reyes unas campañas "afectadas por la climatología y por la disposición de festivos entre semana, pero que en general fueron buenas y parecidas a las de 2024-25". Del 14 al 24 de diciembre llovió casi cada día, algunos a cántaros.

La clasificación de los libros más vendidos que semanalmente publica el Gremi d'Editors deja claro que 'La península de las casas vacías', de David Uclés, y 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca (apellido que a buen seguro habrá fascinado a Eduardo Mendoza), reinaron en las categorías de ficción en español y catalán en las fiestas. También lo hizo 'Alps, més enllà dels limits', de Killian Jornet, en el apartado de no ficción en catálán. En no ficción en castellano hubo codazos entre 'Reconciliación', de Juan Carlos I; 'Cocina para todos', de Karlos Arguiñano; y 'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas, último Català de l'Any.

Sin ejemplares de 'Comerás flores'

'La península de las casas vacías' no fue el libro más vendido en Documenta. Fue 'La pregunta 7', de Richard Flanagan y considerado el mejor libro de 2025 por EL PERIÓDICO. Once ejemplares vendió en catalán (Edicions del Periscopi) y siete en español (Ediciones del Asteroide) entre Navidad y Reyes, detalla Eric del Arco, responsable de la librería y presidente del Gremi de Llibreters. El de Uclés, eso sí, fue el segundo más vendido, con dieciséis ejemplares. El tercero fue 'Les batalles de Barcelona', de Jordi Amat, con once. Del Arco lamenta haberse quedado sin existencias de 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral, y celebra que entre los 'best sellers' navideños de Documenta haya títulos de Filosofía o Antropología. Despachó 3.100 libros de 2.328 títulos.

'Veintitreintis' y Rodoreda

En La Central del Raval el libro más vendido fue 'Comerás flores', seguido de 'Han cantado bingo', de Lana Corujo; 'La península de las casas vacías'; 'El joc del silenci'; y 'El loco de Dios en el fin del mundo'. La autora del primero tiene 37 años; la del segundo, 31; el del tercero, 35; y el del cuarto, 28. A Cercas no lo vamos a presentar ahora. La estadística certifica el aumento en los últimos años del público lector joven, y la interpretación de la estadística suele atribuirlo al auge de géneros como el 'romantasy'. Bien, no solo. "Los clientes 'veintitreintis' no paran de aumentar -señala Andrea Dolz, subdirectora de La Central de El Raval-, seguramente porque hay una hornada potente de autores jóvenes".

Alessandro Ulivieri, nuevo director general de las librerías La Central, subraya "el 'comeback' fortísimo" de Mercè Rodoreda, en catalán, español e inglés principalmente, aunque también en italiano y francés.