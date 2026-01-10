Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: "La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas"

Jaime Anglada de vuelta a un concierto, aunque no sobre el escenario, pero sí en la prueba de sonido de un buen amigo: Miguel Ríos. ¿Cuál es su estado de ánimo?

Muy alegre, cantaría el Himno de la Alegría (risas). Lo único que puedo hacer es dar gracias tanto a los médicos como a los amigos que tanto han hecho por mí para que realmente hoy ya pueda empezar a ver la luz y a casi caminar como lo hacía antes.

¿Qué papel está jugando la música en su proceso de recuperación?

La música me está ayudando, es mi pasión, y como tal me ayuda a querer continuar. El rock es la mejor de las medicinas, y para muestra, Miguel Ríos, al que voy a ver hoy, y que a sus 81 años es un ejemplo a seguir, al menos para mí.

La última vez que Miguel Ríos actuó en Mallorca usted cantó con él, ‘El bus del autobús’. ¿Le hubiera gustado repetir esta noche?

Claro que me hubiera gustado cantar con él, hoy y siempre. Pero todavía a día de hoy estoy recuperándome a nivel físico, mi voz todavía no está al 100 por 100, como yo la quisiera, sigo de baja, y a nivel emocional tampoco es tan fácil salir de un golpe como del que yo he salido.

Su amistad con Miguel Ríos se remonta a 25 años atrás. Seguro que lleva meses interesándose por su salud.

Yo tardé en recuperar mi teléfono, y de ponerme el día. Miguel me escribió y también participó en un vídeo en el que me mostraba todo su cariño y apoyo. Consejos gratuitos no me ha dado pero cuando alguien lleva mucho tiempo sin cantar, como es mi caso, tiene que volver a hacerlo poco a poco, sin forzar, y beber mucha agua.

Me imagino que las muchas muestras de cariño que ha recibido habrán sido como un chute de ilusión.

Cuando he empezado a ser más consciente de todo lo que me ha pasado me he dado cuenta de que, por supuesto que me han salvado los médicos, pero también el amor de la gente. Yo lo he sentido así.

¿Qué recuerdos guarda del accidente?

La verdad, no recuerdo nada, absolutamente nada.

¿Y de los momentos previos al accidente?

Sí, estuve viendo el concierto de Nando González en La Movida, me despedí de los amigos, me fui para casa… y luego ya desperté en el hospital, ¡semanas después del accidente!

¿Cuándo le volveremos a ver en un escenario?

Espero que muy pronto. Lo ansío, me apetece. La música, los directos, era mi vida y quiero que lo vuelva a ser, pero necesito y quiero estar al 100 por 100 para poder ofrecer lo mejor.