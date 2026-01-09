Una obra de teatro reivindica en el TNC la imperfección para romper estigmas sobre la discapacidad

El Teatre Nacional de Catalunya presenta ‘Una brillant imperfecció (o mort d’un pianista)’, una obra de danza y teatro creada por la compañía Vero Cendoya que aborda los estigmas en torno a la discapacidad desde el humor. Vero Cendoya, autora, directora y dramaturga de la obra, ha explicado que el espectáculo es “un canto a la imperfección” en el que se trata la discapacidad desde el humor y una corriente rebelde. Otro de los temas que aborda la pieza es la llamada pornografía inspiracional: “Es un término que hace referencia al hecho de convertir a una persona con discapacidad en un héroe inspirador para que nosotros nos sintamos mejor. Esa capa de paternalismo, de querer demostrar que eres buena persona, hace mucho daño”.

La obra no busca ser una ‘pity party’, algo que Israel Solà, dramaturgo del espectáculo, considera que suele hacerse habitualmente: “Cuando vemos a personas con discapacidad las infantilizamos y comienza la fiesta de la pena”. A partir de experiencias vividas por los intérpretes, que son neurodivergentes y neurotípicos, han construido la obra reivindicando que todos los individuos pueden dejar de ser independientes: “En algún momento de nuestra existencia seremos dependientes; lo hemos sido y lo seremos. Hay gente que tiene miedo de esto, pero es importante entenderlo porque te libera”.

El espectáculo está inspirado en el ensayo ‘Brilliant Imperfection’ del activista y escritor Eli Claire, que cuestiona la manera en que se juzga a las personas con discapacidad y la voluntad de la sociedad de querer “reparar” a quienes se alejan de la norma establecida. Sònia Molins, una de las intérpretes, ha expresado su felicidad por poder trabajar en una obra como cualquier otra y ha denunciado la condescendencia de algunas personas que la interpelan en su día a día: “Un día, en el tren, volviendo de ensayar, un hombre me dijo que si había ido de paseo. Yo pensé: si supieras que vengo de ensayar durante cinco horas en el TNC… La sociedad se piensa que solo salimos para ir de paseo y ya”.

Por su parte, David López, otro de los bailarines, ha comentado lo sorprendido que se sintió al ver que se convocaba una audición para personas con discapacidad, y ha señalado que esta oportunidad le ha ayudado a apreciarse más: “Me ha hecho valorarme más como persona; no como persona con discapacidad, sino como una persona a la que le gusta bailar”.

Cendoya ha remarcado que ‘Una brillant imperfecció’ no es “un proyecto social, sino un espectáculo normal, como el de cualquier compañía de danza”, y ha subrayado la necesidad de cambiar la mirada sobre la discapacidad: “Nos han vendido una mentira, el problema no es la discapacidad, sino cómo la miramos y cómo la sociedad está montada”. Carme Portaceli, directora artística del TNC, ha añadido que el teatro tiene una gran relevancia social: “El teatro no cambia el mundo, pero las personas que actúan en él sí”.

El reparto de la obra está compuesto por Joel Balseiro, Linn Johansson, David López, Sònia Molins, Hansel Nezza, Oriol Prats, Jem Prenafeta y Andrea Vibert. El espectáculo se podrá ver desde el 15 de enero hasta el 1 de febrero en la Sala Tallers del TNC.