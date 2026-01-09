Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grec Festival vende más de 8.500 entradas a ciegas para su esperada 50ª edición

El festival barcelonés, que celebrará su 50 aniversario, ha demostrado la confianza del público en el Grec, que desplegará su programación del 29 de junio al 31 de julio

ConcIerto de Max Richter en elTeatre Grec.

EFE

Por qué confiar en El Periódico

El Grec Festival ha vendido a lo largo de la campaña navideña más de 8.540 entradas 'a ciegas' para su 50ª edición, que se inaugurará el próximo 29 de junio en Barcelona, ha informado el ICUB. Con motivo de la Navidad, el festival ha puesto a la venta un año más sus tiques y cheques regalo, una fórmula de compra 'a ciegas' que permite adquirir entradas sin conocer previamente los espectáculos de la programación.

De este modo, el ciclo ha vendido 1.818 tiques regalo de dos entradas, que equivalen a 3.636 entradas, y 1.226 tiques regalo de cuatro entradas, con un total de 4.904 entradas.

Según la organización del festival, estas cifras ponen de manifiesto la confianza del público en el Grec y el interés por el ciclo antes incluso de conocer los contenidos artísticos.

El Grec Festival de Barcelona inaugurará el próximo 29 de junio la edición de su 50º aniversario, una cita especialmente significativa que invita a reflexionar sobre el sentido de la cultura y la creación artística en el presente, y que desplegará su programación hasta el 31 de julio.

Tal y como ha adelantado la organización en un comunicado, el Grec 2026 se plantea como "un ejercicio vivo de mirada al pasado para entender por qué continúa siendo necesario defender los espacios culturales hoy".

