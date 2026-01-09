El festival Retina se celebrará en Barcelona en Paral·lel 62 y Casa Montjuïc, con conciertos de ZA! y Edu Baos de León Benavente

El Retina, el festival zaragozano en el que músicos contemporáneos componen nuevas bandas sonoras de grandes películas y las interpretan en directo sobre la proyección, dará un salto en su novena entrega al presentarse también en las dos ciudades más grandes de España, Madrid y Barcelona. El festival comenzará el 28 y el 30 de enero en la ciudad condal, seguirá en Madrid el 13 y el 14 de febrero y se cerrará en la capital aragonesa entre el 23 de febrero y el 8 de marzo, según ha informado el consistorio zaragozano en una nota de prensa.

De esta forma, además de la expansión geográfica, también el calendario será el más amplio de los celebrados hasta la fecha, con un programa entre enero y marzo. Tras años consolidando su propuesta desde Zaragoza, el Retina ya ha presentado sus producciones de forma puntual en Barcelona y Madrid o ciudades como Gijón, Logroño, San Sebastián, Sevilla o Valencia.

Pero la edición de 2026 supone un nuevo paso en esa evolución, ya que por primera vez amplía su presencia a Barcelona y Madrid dentro de una misma edición.

La edición de Retina en Barcelona se celebrará en Paral·lel 62 y Casa Montjuïc y propondrá dos relecturas sonoras de títulos fundamentales del cine español reciente.

El dúo ZA! interpretará en directo sobre la proyección de la película su nueva banda sonora para 'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia, 1995).

Edu Baos, integrante del grupo León Benavente, presentará en directo su música para 'Tesis' (Alejandro Amenábar, 1996), ofreciendo una nueva aproximación sonora a un 'thriller' clave de la cinematografía española.

En Madrid se celebrará en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, y La Casa Encendida, dos espacios a los que se sumarán nuevas actividades y sedes que se anunciarán próximamente.

La programación madrileña arrancará el viernes 13 de febrero en el Cine Doré con la proyección de 'El fantasma de la libertad' (Luis Buñuel, 1974), acompañada por la música de Santoral.

La propuesta se completa con una nueva lectura de 'Alicia en el país de las maravillas' (Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wilfred Jackson, 1951), para la que Sanspok ha compuesto una nueva banda sonora.

La parada final en Zaragoza, entre el 23 de febrero y el 8 de marzo, acogerá los estrenos absolutos de la mayoría de las producciones de esta novena edición, con una programación que se desarrollará en el Teatro del Mercado y CaixaForum Zaragoza.

La propuesta incluirá la reinterpretación sonora de 'Dos tontos muy tontos' (Peter y Bobby Farrelly, 1994), con música original de Gilipojazz, y de 'Acción mutante' (Álex de la Iglesia, 1993), a cargo de Niña Coyote Eta Chico Tornado.

La programación continuará con una nueva lectura musical de 'Verano 1993' (Carla Simón, 2017), para la que Ixeya ha compuesto una banda sonora original, y con 'Alicia en el país de las maravillas' (1951), en una versión con música interpretada en directo por Sanspok.

En estas semanas se producirá también el estreno absoluto de 'Un año, una noche' (Isaki Lacuesta, 2022), con nueva banda sonora de Fantasma Sur, proyecto en cuyas filas se encuentra el propio director, y una reinterpretación sonora de 'Taxi Driver' (Martin Scorsese, 1976), a cargo de Zabala.

La programación se completa con 'Kirikú y la bruja' (Michel Ocelot, 1998), que regresa al festival tras la excelente acogida obtenida en la edición anterior, nuevamente con música en directo de Rosin de Palo.

Las entradas para los distintos eventos de Retina 2026 pueden adquirirse desde la web del festival y la programación se irá completando en las próximas semanas, ya que todavía quedan algunas actividades y ubicaciones por confirmar.