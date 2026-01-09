Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Literatura

Un estudio revela que el poeta galés Dylan Thomas plagió poemas en su juventud

La investigación identifica al menos una docena de poemas presuntamente plagiados por el poeta galés mientras estudiaba en el Swansea Grammar School

El poeta galés Dylan Thomas.

El poeta galés Dylan Thomas. / Wikimedia Commons - Nora Summers

EFE

Londres
El poeta galés Dylan Thomas (1914-1953), autor de 'Under Milk Wood' (Bajo el bosque lechoso) y de poemas como 'Do Not Go Gentle Into That Good Night' (No entres dócilmente en esa buena noche), plagió varios textos durante su adolescencia, según revela un estudio publicado este jueves en la revista literaria británica 'The Times Literary Supplement' (TLS).

La investigación, realizada por el editor y traductor italiano Alessandro Gallenzi, identifica al menos una docena de poemas presuntamente plagiados por Thomas mientras estudiaba en el Swansea Grammar School, un instituto de secundaria en su ciudad natal en Gales (oeste del Reino Unido).

Los textos supuestamente usurpados de escritores de la época aparecieron en la revista del colegio y en el periódico local 'The Herald of Wales', entre finales de los años 1920 y principios de los 1930, de acuerdo con Gallenzi.

Según el editor italiano, quien se define como "admirador de toda la vida de Thomas y su poesía", el poeta "no se limitó a inspirarse o parodiar, sino que robó obras completas de otros autores, cambiando a veces el título o algunas palabras, quizá para eludir la detección".

En su opinión, estos hallazgos constituyen "una cadena de robos descarados que se extiende durante al menos cuatro años".

El experto italiano planea incluir los poemas supuestamente plagiados en una nueva edición de la obra poética de Thomas que publicará en febrero su editorial, Alma Books, fundada en Londres en 2005, en una sección titulada 'The Plagiarised and Dubious Poems' (Los poemas plagiados y dudosos).

Las obras de Dylan Thomas, uno de los poetas en lengua inglesa más influyentes del siglo XX, están ampliamente traducidas al español, y destacan colecciones como 'Poesías completas' y antologías con poemas icónicos como 'Y la muerte no tendrá dominio'.

