Morti celebra más de dos décadas de carrera con un concierto especial en Barcelona

El cantante y compositor Morti volverá a subirse a un escenario en Barcelona el próximo viernes 16 de enero con un concierto especial en la sala La Nau. La actuación se enmarca en su regreso a los directos con 'INTEMPORAL Bifronte', un proyecto con el que repasa más de 20 años de trayectoria dentro del rock y el metal español.

El concierto plantea un recorrido por los distintos proyectos que han marcado su carrera. En el repertorio figuran canciones de 'Skizoo', 'Inmune', 'Bushido', 'El Fantástico Hombre Bala' y 'Exmundus', además de temas correspondientes a su etapa en solitario. La propuesta reúne material de diferentes momentos de su discografía en un mismo directo.

Homenaje a Skizoo

Según explica el propio Morti, la gira nace con la voluntad de volver a interpretar algunos de los temas más representativos de su carrera. "Apelando al espíritu intemporal de mi repertorio más emblemático, me embarco en esta gira para interpretar como nunca los temas más significativos de mis proyectos, con un homenaje especial al primer disco de 'Skizoo' por su 20º aniversario", señala el músico.

Ese aniversario del debut discográfico de Skizoo tendrá un peso específico en el repertorio del concierto, junto a canciones procedentes de otras etapas de la carrera de Morti.