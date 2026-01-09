Lírica
El Concurso Tenor Viñas llega a su 63 edición con nueva categoría y más de 700 inscritos
La soprano Sara Blanch inaugura este sábado el certamen con un recital de ópera en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona
Sara Blanch, la soprano catalana sigue imparable y afronta un gran 2026: "Mi sueño es lo que estoy haciendo: cantar, seguir perfeccionando y aprendiendo"
El Gran Teatre del Liceu acoge la 63ª edición del Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas, que bate su récord de participación, con un total de 712 inscritos provenientes de 64 países diferentes, y añade un galardón de oratorio-lied, definida como categoría independiente en el concurso.
Este nuevo premio es un paso más del concurso en su apuesta por la diversidad vocal, con la promoción de la especialidad lírica oratorio-lied, que hasta el momento formaba parte de la categoría general y este año tendrá un jurado especializado en valorar este género vocal y un premio oficial propio. También como novedad este año, el Tenor Viñas ofrece una actividad fuera de la competición, 'Una tarda amb Luciana Serra', para acompañar en un encuentro a una de las grandes figuras internacionales del mundo de la ópera.
En la presentación del concurso, celebrada este viernes en el Liceu, la soprano ha destacado el compromiso del teatro con la música y el talento emergente: "Desde chica que estudio canto y oía hablar de este concurso, pero para mí era una cosa inalcanzable. Me hace mucha ilusión estar aquí, porque veo que hay verdaderamente amor por la música, por los cantantes, por el talento que puede salir de aquí".
Por primera vez, el concurso ha encargado la creación de un trofeo propio de diseño original, obra del joven artista Passarell, el nombre artístico de Llorenç Corbella
El Concurso Tenor Viñas arrancará este sábado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, con un pregón por parte del director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, y un recital de ópera de la soprano Sara Blanch, que resultó premiada en la 53ª edición.
"Este concurso está hecho desde la vocación de que todo el mundo aporta eso que sabe, para que los participantes disfruten, se sientan cómplices y amados en esta ciudad de prodigios, en Barcelona: esta ciudad que hizo posible un milagro: que un tenor, pastor de Moià, terminara cantando en los grandes coliseos de todo el mundo", ha reivindicado Oviedo en la presentación del Concurso celebrada este viernes en el Liceu.
Cien seleccionados
De los 712 inscritos, solo unos 100 han pasado las audiciones preliminares internacionales, celebradas durante el mes de noviembre en teatros de Madrid, Berlín, Nueva York, Milán, París, San Francisco, Londres y Pekín, así como las audiciones en el Liceu, que tuvieron lugar esta semana. La segunda prueba, que será los días 11 y 12 de enero, y la semifinal, el 13 y 14, serán en el Conservatorio Superior de Música; mientras los que lleguen a la final, el próximo 16, competirán en al Gran Teatre.
El concurso, que repartirá más de 150.000 euros en 32 premios, terminará con el concierto de los ganadores, que será el próximo domingo 18, también en el Gran Teatre. Por primera vez, el concurso ha encargado la creación de un trofeo propio de diseño original, obra del joven artista Passarell, el nombre artístico de Llorenç Corbella, que también ha sido el encargado de renovar la escenografía para el concierto final.
