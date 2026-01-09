La Casa Gomis retrasa su apertura al público y queda en manos de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Entre todo el ruido por Sijena y el anuncio del cierre parcial por obras a partir de 2027, pasaron un tanto desapercibidas unas declaraciones de Pepe Serra en las que reconocía que la casa Gomis, comprada por el Ministerio de Cultura y cedida al MNAC poco después, no se gestionaría desde el museo barcelonés. "La arquitectura también estará en nuestro discurso y seguro que la Casa Gomis aparece en el relato, hablaremos mucho de ella, pero no la gestionará el MNAC", dijo Serra el pasado mes de diciembre en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Faltaba saber quién se haría cargo finalmente de una de las joyas del racionalismo del siglo XX, incógnita que se ha despejado este viernes: finalmente será la Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat la entidad que se ocupe de la obra maestra de Antonio Bonet Castellana, edificio singular que el Ministerio de Cultura compró hace justo un año por 7,2 millones de euros. Así lo ha confirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio el director de la agencia, Quim Borràs, quien ha explicado que el cambio en la gestión se ha decidido en las últimas semanas por razones "operativas". "Se llamó el MNAC pensando en la ampliación y por su programa de arte contemporáneo. Pero es más operativo que se ocupe la Agència, porque ya tiene unidades que se encargan de monumentos como Empúries o el castillo de Cardona", ha detallado Borràs.

En mayo de 2025 se anunció que la vivienda se convertiría en casa museo gestionada por el MNAC y que abriría sus puertas a principios de 2026, coincidiendo con la inauguración, el 12 de febrero, de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura de la Unesco. Descartado lo primero, tampoco lo segundo está demasiado claro: aún no hay una fecha de inauguración sobre la mesa y difícilmente se podrá abrir al público durante el mes de febrero. "En febrero lo vemos muy difícil, pero será lo antes posible. Barcelona será la capital de la arquitectura durante todo el año. Hay que hacer algunas actuaciones, pero son mínimas", ha desvelado .

Ubicada en primera línea de costa dentro del paraje natural de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, la compra de la Casa Gomis fue una compra estratégica del Ministerio de Cultura; un "paraíso recobrado", en palabras del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, que un año después de su adquisición sigue esperado un plan de viabilidad y el comienzo de las obras de reforma y mantenimiento.

La Casa Gomis, propiedad del ingeniero Ricardo Gomis y su esposa Inés Bertrand, es un ejemplo único de vivienda de la alta burguesía catalana de mediados del siglo XX, y lugar de encuentro de intelectuales y artistas, escenario privilegiado para entender la evolución de las vanguardias en Cataluña.

Por su parte, la Agència Catalana del Patrimoni Cultural gestiona edificios y equipamientos emblemáticos como el Museu d'Història de Catalunya, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, los castillos de Cardona y Miravet, el conjunto arqueológico de Empúries y las casas-museo de Prat de la Riba y Rafael Casanova, entre otros.