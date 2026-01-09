El Pumarejo, sala de conciertos de L'Hospitalet: "Ahora mismo no sabemos si podremos volver a abrir"

El ayuntamiento de L'Hospitalet notificó al centro cultural autogestionado El Pumarejo el 19 diciembre que rechazaba su propuesta de obras para conseguir la licencia de sala de conciertos con servicio de bar. El espacio, también incubadora de proyectos musicales y de artes escénicas, lleva cerrado por orden municipal desde agosto de 2025. Este viernes vence el plazo para que la asociación cultural sin ánimo de lucro presente su nueva propuesta de obras, con las correcciones y, según El Pumarejo, las nuevas exigencias del consistorio.

No obstante, una fuente municipal explica que "el plazo para dar respuesta se puede ampliar a petición del interesado". "El motivo fundamental del cierre fueron las deficiencias graves para la seguridad de las personas en materia de incendios", prosigue la fuente. Estas deficiencias no se corrigieron por completo en la propuesta provisional que El Pumarejo remitió al ayuntamiento en noviembre, a juicio de los técnicos municipales. Las enmiendas fueron comunicadas a la sala el 19 de diciembre.

Apoyo de artistas y público

"Somos positivos, pero ahora mismo no sabemos si podremos volver a abrir", señala la entidad, que ha sido clave en las carreras de Tarta Relena, Marina Herlop, La Ludwig Band y Ljubljana and the Seawolf, por ejemplo. Más allá de nombres, El Pumarejo se considera "la casa de la escena emergente, 'do it yourself' y 'do it together' local e interlocal". El espacio abrió en Vallacarca en 2015 y se trasladó a L'Hospitalet en 2019. Sin ingresos desde su cierre cautelar, El Pumarejo puso en marcha una campaña de 'crowfunding' que lleva recaudados casi 20.000 euros, con los que la asociación ha podido sostener el proyecto cerrado cuatro meses y hacer algunas obras solicitadas por el ayuntamiento.

Concierto de Aire + ASIA y Andrea Amador en El Pumarejo / Alex Wellburn / El Pumarejo

El concierto 'SOS El Pumarejo', en las salas 2 y 3 de Razzmatazz el 14 de diciembre, recaudó casi 18.000 euros, destinados a saldar deudas con artistas y a reservar dinero para dos meses más de alquiler (enero y febrero) y afrontar las obras y trámites de la licencia. En la velada actuaron gratis Tarta Relena, la Orquesta del Caballo Ganador (con los miembros de Za!, Los Sara Fontán y Esperit!), St. Frances, Nexus, Dame Área y Asia, así como, en formato ‘dj’, Marina Herlop, Meritxell de Soto o Me Siento Extraña. "Los artistas y el público quieren que El Pumarejo exista", remarca la asociación cultural.

Combinación asfixiante

El revés de diciembre significará sí o sí más gastos en obras y más tiempo para tramitarlas y llevarlas a cabo. Solo hasta febrero tiene asegurado El Pumarejo poder pagar el alquiler. La combinación de mayores exigencias municipales desde el cierre cautelar de agosto, al menos así lo entiende la sala, falta de recursos económicos y urgencia lleva al colectivo a admitir que "las cosas pintan mal". Desde sus inicios, El Pumarejo ha sumado más de 11.000 personas asociadas y simpatizantes.

El ayuntamiento de L'Hospitalet reafirma a EL PERIÓDICO lo que ya dijo en septiembre: "Tenemos un interés claro en garantizar que El Pumarejo pueda seguir desarrollando su actividad en la ciudad en las condiciones óptimas".