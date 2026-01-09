La Acadèmia del Cinema Català tendrá al fin sede propia: será en la Torre Avenir de la finca Muñoz Ramonet

La Acadèmia del Cinema Català tendrá al fin sede propia en Barcelona. Y será, ni más ni menos, que en la majestuosa finca Muñoz Ramonet, concretamente en la Torre Avenir, edificio que forma parte de este conjunto patrimonial obra del arquitecto Enric Sagnier situado entre las calles Muntaner, Avenir y Marià Cubí. La Acadèmia, que hasta ahora residía en la sede barcelonesa de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), se emancipa por su mayoría de edad (18 años desde su fundación) gracias a un acuerdo que llegó en un periquete, según destacaron todos los implicados, entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Conselleria de Cultura y la Fundació Muñoz Ramonet. "La Acadèmia tardó décimas de segundo en responder que sí a la propuesta", ha destacado el alcalde barcelonés, Jaume Collboni, en la presentació esta mañana de la que será la nueva casa del cine catalán.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y Judith Colell, presidenta d'Acadèmia del Cinema Català, en frente de la Torre Avenir de la finca Muñoz Ramonet este viernes 9 de enero. / Ferran Nadeu

La nueva sede de la Acadèmia (cuya dirección será calle Avenir 26-28) deberá ser rehabilitada y se prevé que las obras empiecen el próximo septiembre y se alarguen un año para que a finales de 2027 se pueda inaugurar. En total, una reforma de cuatro plantas, con una planta baja en la que se reservará espacio también para otras entidades culturales, y que también tendrá una zona de bar, un pequeño auditorio y un conjunto de servicios que irán más allá de la casa del cine catalán, ha expuesto Collboni. La puesta a punto costará unos 2,8 millones de euros que se repartirán entre las tres instituciones (Ayuntamiento, Conselleria y la Fundació). "Queremos ayudar a que continuen las alegrías que nos está dando últimamente la Acadèmia. La Torre Avenir es un espacio óptimo. Y es un paso importante para la cultura del país y la ciudad, es importante tener espacios de referencia", ha compartido Collboni junto a la consellera Sònia Hernández y Judith Colell, directora y presidenta de la Acadèmia.

El proyecto no se limita a que la Torre Avenir sea tan solo una sede administrativa sino que como "casa del cine catalán" sea un espacio abierto. "Queríamos que fuese un espacio en el que pudiesen pasar cosas", ha apuntado Collboni. "Es un regalo muy merecido. Tiene que ser un punto de encuentro para los creadores y también con los espectadores y la ciudadanía. Y para ganar en dimensión pública, esta sede aporta esto", ha celebrado Hernández, que ha situado el audiovisual como un sector estratégico del Govern ya que, más allá del motor económico que supone, "conforma identidad como sociedad".

Por su parte, Colell ha reivindicado el trabajo hecho por la Acadèmia durante sus 18 años ("hacemos mucho más que una hoguera al año", ha dicho en referencia a los premios Gaudí) y ha expuesto la voluntad de que en la Torre Avenir haya actividad durante todo el año con proyecciones, mesas redondas, masterclass..."Es un regalo que hará que la Acadèmia sea más grande", ha agradecido.