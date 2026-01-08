La historia de 'Tristan und Isolde' vuelve al Liceu con el debut de Lise Davidsen como Isolda: "Una efeméride única"

El Liceu presenta la ópera ‘Tristan und Isolde’, una nueva producción de Bárbara Lluch, que cuenta con el debut mundial de Lise Davidsen en el rol de Isolda. La obra se estrenará el lunes 12 de enero y podrá verse hasta el día 31. 'Tristan und Isolde', inspirada en una leyenda medieval de origen celta del siglo XII y considerada un referente cultural, narra la trágica historia de amor entre Tristán, un caballero, y la princesa Isolda. Tras beber por error una poción de amor, ambos se enamoran perdidamente, desafiando las normas establecidas. Sin embargo, las convenciones sociales y el honor conducen a los amantes a un trágico final.

Víctor Garcia de Gomar, director artístico del Liceu, ha explicado durante su presentación en el Gran Teatre barcelonés este jueves que la ópera muestra “el amor como una fuerza que desplaza el mundo y nos hace ver quiénes somos cuando cedemos a nuestras pasiones”. Por su parte, Susanna Mälkki, directora de la orquesta, ha destacado la relevancia de la obra: “Es tan destacable porque trata y cuestiona todos los elementos fundamentales de la vida, del amor, de la muerte y del más allá, y el rango expresivo que lleva Wagner a la partitura es sencillamente increíble”.

En cuanto a la escenografía, Bárbara Lluch, directora de escena, la ha definido como “minimalista”: “Hemos limitado al máximo el vestuario y la escenografía para poder gozar de la interpretación musical y actoral de los artistas y no entorpecer la magia de Wagner, centrándonos así en las actuaciones psicológicas”.

Un dúo de otro mundo

Lluch ha explicado también que la obra tiene un componente “surrealista” por lo que sucede en la historia: “Los sentimientos son humanos, pero la música es inhumana”. La directora de escena ha destacado especialmente una escena del segundo acto: “Hay un dúo muy difícil de cantar que es casi de otro mundo. Ellos toman la poción y el mundo de alrededor desaparece y no importa lo que les rodea. Es una galaxia en la que flotan y los espacios son imaginativos, bellos y simples”. Gomar ha añadido que ese momento es “un universo donde todo se para y esa flotación eterna que Wagner dibuja, Bárbara la ha captado muy bien”.

El rol de Isolda lo interpreta la soprano Lise Davidsen, quien debuta en este papel, mientras que el personaje de Tristán lo encarna el tenor Clay Hilley. Ambos han hablado del trabajo que supone preparar un rol de tal magnitud. Davidsen ha explicado cuáles han sido los mayores retos de interpretar a su personaje: “Isolda ha sido cantada por mucha gente a la que admiro y se tiene que cantar mucho. El papel no me ha resultado difícil, pero sí complejo, por tener que entender del todo a Isolda”. Hilley, por su parte, ha afirmado que su rol no consiste únicamente en salir al escenario: “Hay mucho trabajo previo, siempre digo que mi salario también incluye las 48 horas anteriores a la función, no solo el momento de salir a escena”.

Gomar ha señalado que el debut de Davidsen en este papel y la participación de Hilley en este drama wagneriano suponen “una efeméride única y un regalo para el teatro por el esfuerzo sobrenatural que implica hacer estos dos roles”, mientras que Lluch ha calificado el acontecimiento como “mágico, histórico y emblemático”.