Helena JubanyParoVíctimas pederastiaObras TranvíaDonald Trump'La asistenta'Sánchez - JunquerasCasa LleóOncólogo catalánHuelga agricultoresViento CatalunyaComprobar Lotería del Niño 2026
Obituario

Muere Salvador Escribà, líder de La Salseta del Poble Sec, a los 75 años

El músico fallece a los 75 años a causa de un ictus

El músico y cantante Salvador Escribà ha fallecido este jueves a los 75 años a consecuencia de un ictus, según ha informado la revista 'Enderrock'. Su nombre queda ligado para siempre a la historia de la música popular en Catalunya y, muy especialmente, a las fiestas mayores.

Nacido en Bell-lloc d’Urgell, Escribà fue el alma de La Salseta del Poble Sec, grupo que fundó a mediados de los años setenta junto a Pep Vercher. La banda nació en 1977 para actuar en un mitin del PSUC y el éxito de aquella actuación fue inmediato. Desde entonces, La Salseta no dejó de recorrer plazas y escenarios de toda Catalunya.

Impulsor musical

Antes de La Salseta, Escribà formó parte de Som… Indígenes, un grupo de versiones creado en 1964 que ganó el IV Concurso Provincial de Conjuntos Musicales de Lleida en 1967. Con La Salseta grabó más de una docena de discos, dos de ellos íntegramente en catalán, consolidando un estilo propio que marcó a varias generaciones.

Su influencia fue más allá del escenario. Tras pasar por distintas discográficas, decidió crear su propio sello, Salseta Discos, desde el que impulsó a numerosas bandas emergentes. Tal y como recuerda 'Enderrock', la compañía fue clave en los inicios del rock catalán y publicó los primeros trabajos de grupos como Sopa de Cabra y Umpah-pah.

En 2023, Escribà ideó junto a los responsables de Huapachà Combo y de la Orquestra Plateria el espectáculo 'Sol d’hivern: Els músics que van acolorir les places', con el que se inauguró la edición de aquel año del festival BarnaSants.

La muerte de Salvador Escribà supone la pérdida de una figura clave de la música popular catalana, especialmente vinculada al circuito de fiestas mayores desde los años setenta.

